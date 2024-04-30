藍白立委聯手表決通過電價凍漲 要求檢討現行能源政策

有關藍白兩黨電價凍漲提案立法院30日進行表決，藍綠今甲動備戰，朝野協商未有共識，下午進行院會表決，結果出爐「出席109人，贊成59人，反對50人，贊成者多數」。立法院長韓國瑜隨後宣讀，立即停止調漲電價，要求行政院責成相關部會，即刻檢討現行能源政策，提出因應對策與配套措施。

國民黨黨團提案要求凍漲電價，主張為避免物價因電價調漲，民生痛苦指數飆升，因此反對台電公司調漲電價，建請院會作成決議，「立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討現行能源政策並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計、維持供電穩定及台電公司之正常營運。」

立院今日中午進行表決，在韓國瑜裁示下，先進行民進黨團修正動議，民進黨團修正動議指出，「電價調整是因電業法所定，由電價費率審議會決議予以調整，並決議凍漲農漁、學校及社福團體電價，行政院因責成相關部會滾動檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計，維持供電穩定，及台電公司的正常營運」。

經表決結果，韓國瑜宣布，出席108人，贊成50人，反對58人，贊成者少數，「民進黨團修正不通過」。隨後民進黨則提議重複表決，但表決結果依舊顯示，出席108人，贊成50人，反對58人，贊成者少數，因此韓國瑜宣布，「民進黨團修正動議案不通過」。

隨後即進行國民黨團所提的電價凍漲提案，表決結果顯示，出席109人中，贊成59人、反對50人，贊成者多數。其中民眾黨團除立委麥玉珍、林國成缺席，其他6位立委均投贊成票。

韓國瑜最後裁示，本案照案通過，立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會，即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計，維持供電穩定及台電公司正常營運。此時國民黨團也在台下開心高喊「苦民所苦，凍漲電價」。

不過，根據國會議事規定，臨時提案是針對亟待解決事項為限，但因其未經立法院議決，而行政機關多半是以書面回復，且亦不會正面拒絕臨時提案委員的訴求，故僅能將臨時提案視為立法委員對行政機關的建議。行政機關是否遵守，端看建議內容是否對行政機關認有窒礙難行之處。