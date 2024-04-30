全球供應鏈挑戰加劇 金寶呼籲深耕「軟實力」化解僵局

近年全球供應鏈發生一連串巨大的變化，老牌電子大廠金寶（2312）面對緊張的國際情勢、以及各種嚴峻的考驗，除了保持「開放」且靈活的心態，將團隊塑造為「學習」型企業外，也格外強調「關鍵軟實力」的培養，並期許大家在追求「文明」生活、技術「創新」的同時，也能以「軟實力之島」為目標，而金寶也期許自身能化身為台灣重要的軟實力。

近日遠見·天下文化舉辦一場名為《從「贏在軟實力」到「軟實力之島」2008─2024世界變局中的「定力」》的活動，邀請各界代表齊聚一堂，包括公益平台文化基金會董事長嚴長壽、知識教育應用專家洪蘭、天下文化創辦人高希均等代表出席，而金寶電子為支持公益推廣計畫，也派出集團副總游乃溥代表出席。

近年全球供應鏈去中國化的趨勢已相當明顯，而金寶面對越演越烈的地緣政治風險、市場同業之間激烈的競爭壓力、還有源源不絕湧現的各種未知挑戰，不斷地以多角化經營佈局強化自身競爭力，也不忘初心的強化內部培育機制、培養同仁的專業實力，同時也積極實踐公益、投入文化發展，期盼在克服嚴峻的考驗後，能進一步推動台灣前進。

對此，金寶長年以積極態度，支持各式公益推廣計畫，此次也是作為公益夥伴而受邀出席。對此，金寶強調，公司長期鼓勵同仁們，透過閱讀培養關鍵軟實力，並特別贈予《打造台灣軟實力之島》典藏套書，全套五冊書中分別闡述「開放、文明、進步、和平、學習」理念，結合西方經濟、教育、文化等思想，倡導大眾深耕軟實力，共同推動台灣前進。

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