快訊

小確幸又來了！3-12月期500元雲端發票獎加開30萬組

賴皮寮效應？礦區住民：土地解編應全台一致…不應獨厚「賴總統」

教保員拿剪刀恐嚇幼生 中市府勒令停職4年、幼兒園停招1年

全球供應鏈挑戰加劇 金寶呼籲深耕「軟實力」化解僵局

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶電子。記者吳康瑋／攝影
金寶電子。記者吳康瑋／攝影

近年全球供應鏈發生一連串巨大的變化，老牌電子大廠金寶（2312）面對緊張的國際情勢、以及各種嚴峻的考驗，除了保持「開放」且靈活的心態，將團隊塑造為「學習」型企業外，也格外強調「關鍵軟實力」的培養，並期許大家在追求「文明」生活、技術「創新」的同時，也能以「軟實力之島」為目標，而金寶也期許自身能化身為台灣重要的軟實力。

近日遠見·天下文化舉辦一場名為《從「贏在軟實力」到「軟實力之島」2008─2024世界變局中的「定力」》的活動，邀請各界代表齊聚一堂，包括公益平台文化基金會董事長嚴長壽、知識教育應用專家洪蘭、天下文化創辦人高希均等代表出席，而金寶電子為支持公益推廣計畫，也派出集團副總游乃溥代表出席。

近年全球供應鏈去中國化的趨勢已相當明顯，而金寶面對越演越烈的地緣政治風險、市場同業之間激烈的競爭壓力、還有源源不絕湧現的各種未知挑戰，不斷地以多角化經營佈局強化自身競爭力，也不忘初心的強化內部培育機制、培養同仁的專業實力，同時也積極實踐公益、投入文化發展，期盼在克服嚴峻的考驗後，能進一步推動台灣前進。

對此，金寶長年以積極態度，支持各式公益推廣計畫，此次也是作為公益夥伴而受邀出席。對此，金寶強調，公司長期鼓勵同仁們，透過閱讀培養關鍵軟實力，並特別贈予《打造台灣軟實力之島》典藏套書，全套五冊書中分別闡述「開放、文明、進步、和平、學習」理念，結合西方經濟、教育、文化等思想，倡導大眾深耕軟實力，共同推動台灣前進。

金寶

延伸閱讀

日本擬加嚴半導體管制 北京警告將嚴重影響經貿

大陸特斯拉車主 10年逾170萬人

蘋果供應鏈大洗牌 台廠二進四出

蘋果溫室氣體排放量減半 推動清潔能源和材料創新

相關新聞

被輝達員工爆料「很難共事」！黃仁勳：形容很貼切

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳去年以96%員工支持度，獲選全美最受歡迎執行長，但近來有員工坦言，黃仁勳要求很高，事事要...

勞動部調查：2023年職場新鮮人平均薪資3.5萬元 比前年多2.9%

勞動部今公布2023年初任人員薪資調查。去年初踏入社會的職場新鮮人薪資平均數為3.5萬元，年增2.9%，其中大學畢業者3...

3月製造業景氣轉綠燈 台經院：須留意大陸產能過剩問題

台經院30日發布3月製造業景氣燈號，由於全球主要國家製造業景氣已出現改善，又加上國內製造業受惠於AI及快速運算等新興科技...

全球供應鏈挑戰加劇 金寶呼籲深耕「軟實力」化解僵局

近年全球供應鏈發生一連串巨大的變化，老牌電子大廠金寶（2312）面對緊張的國際情勢、以及各種嚴峻的考驗，除了保持「開放」...

物價漲錢變薄 他靠「這一招」讓薪水爆發式成長70%

「加薪難」是時下上班族最大壓力來源，但30歲的他，則是跳槽外商，薪水爆發式成長70%的成功案例。

電子簽章法三讀 中央部會將可全適

未來符合規定的電子文件，法律效力可等同實體文件！逾20年未修的電子簽章法，30日在立法院會三讀通過，明定符合規定的電子文件、電子簽章，功能上等同實體文件及簽章，不得因其電子形式否認法律效力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。