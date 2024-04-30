貧富差距66.9倍 陳揆：透過各種方式全民共享經濟成果
行政院主計總處29日公布貧富差距66.9倍，對此，行政院長陳建仁今（30）日表示，國人財富分配的報告，實際上對於政府的施政是相當有幫助，而且對於政府施政應該要努力的方向，也做出很重要的決定，雖然有貧富差距，政府也要透過各種的方式，來使得經濟成長的這些成果，能夠讓全民來共享，政府也會繼續推動各項社會福利的措施，讓台灣成為一個更堅韌、更溫暖的國家。
陳建仁今日視察「桃園市南崁溪氨氮削減設施興建工程」時被問及有關貧富差距相關議題。
陳建仁說，主計總處最近所做的有關於國人財富分配的報告，對於政府的施政是相當有幫助，而且對於政府施政應該要努力的方向，也做出很重要的決定。就如同世界上所有高度自由發展經濟的這些國家一樣，都會面臨到貧富分配的這些問題，如果按照主計總處所發布的這些數據，大家都就可以看得到，台灣的貧富差距，實際上和世界各國比起來的話，甚至還優於世界各國，包括日本、德國、法國，他們的貧富差距都比台灣來得大。
陳建仁說，當然這一些貧富差距，政府需要透過各種的方式，來使得經濟成長的這些成果，能夠讓全民來共享。舉例來說，像這幾年來，台灣政府努力地加薪、減稅，還有推動各項的社會福利，包括0到6歲國家一起養，還有這個長照計畫等等，就是希望能夠使貧富的差距能夠縮短，而且使這一個弱勢者得到更好的政府的照顧，所以雖然有貧富差距這樣的問題，但是政府也會積極努力透過各項措施，使得大家都能夠共享這些經濟成長的成果，當然要繼續推動經濟發展，繼續推動各項社會福利的措施，讓台灣成為一個更堅韌、更溫暖的國家，大家都能夠安居樂業，謝謝。
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