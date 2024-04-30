八成五勞工睡不飽...最爆肝行業餐旅、大傳上榜 科技、金融壓力大

睡不飽又隨便吃，似乎已是上班族的日常。根據yes123求職網今（30）日發布的最新調查顯示，每逢上班日，勞工的睡眠時間為6.6小時；而且還有八成五透露，自認睡眠時間並不充足。

除此之外，經常忙到忘記或太晚吃飯的也不少。有五成一的人透露，每逢上班日，其實沒有維持三餐正常。

睡不飽又隨便吃，勞工朋友忙著事業，想好好照顧身體更不容易。該調查也顯示，雖然每週運動時間，平均仍有61.4分鐘，算是已超過一小時；但其中仍有三成三的人表示，其實屬於「沒空運動(0分鐘)」。

如果再衡量「實際」工作時間與「真正」休息時間，上班族評估的「職場爆肝指數」，平均落在61.9分；其中認為自己爆肝狀況「滿分的」(100分)，更佔了12.1%。

若以「行業別」進行交叉分析，yes123求職網的調查結果顯示，勞工(從業人員)自認為「最爆肝」的行業依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(66.7分)、「大眾傳播與公關廣告」(65.8分)、「醫護與生技」(64.5分)，以及「文(補)教業」(63.1分)、「運輸與物流倉儲」(62.6分)。

上班族除了得擔心身體過勞，還要憂慮工作壓力越來越大。yes123求職網的調查發現，在可複選狀況下，工作壓力的主要來源，依序有這五大項：「工作量太大，又很難減少」(42.2%)、「工作時間太長，又很難縮短」(39.2%)、「自認工作表現差」(26.9%)，以及「因工作表現，常被直屬上司責難」(24.1%)、「擔心被裁員或減薪」(22.3%)。

其餘造成職場壓力的原因，又分別為：「擔心職位被取代，或是被調部門」(21.5%)、「因產業或職務屬性，工作時分秒必爭」(17.7%)、「因工作表現，常被老闆責難」(16.7%)，以及「辦公室人際關係問題」(11.6%)、「因產業或職務屬性，工作時不能分心」(10.5%)。

除此之外，合計共有84.9%的人指出，「曾經」因為工作壓力大，結果影響到健康狀況，而且還依序分成以下這三大類型：「壓力大，影響到身體與心理健康」(54.3%)、「壓力大，影響到身體健康，但沒影響到心理健康」(22.8%)，以及「壓力大，影響到心理健康，但沒影響到身體健康」(7.8%)。

平均而言，每個禮拜大約會花1.5小時，也就是90分鐘來宣洩壓力；可惜其中卻有36.3%的人表示，其實目前「完全沒時間」去減壓。

同時對上班族來說，在可複選狀況下，宣洩工作壓力「自認最有效」的方法有：「大吃大喝」(39.1%)、「睡覺」(30.4%)、「運動」(29.5%)，以及「向朋友、同事抱怨」(27.6%)、「聽音樂」(26.7%)。其他減壓方式，又還有：「上網PO文發洩」(25.7%)、「看電視」(24.5%)、「旅遊」(18.2%)，以及「看電影」(14%)、「逛街或上網購物」(13%)。

只是工作除了可能付出「勞力」，也會有「勞心」狀況，因此衡量行業、職務與職位，上班族覺得目前的「工作壓力指數」，平均達到66.6分；其中壓力指數在「一百分」滿檔的，也佔了12.4%。

同樣進一步以「行業別」交叉分析，自認「工作壓力」較高的上班族，業種主要有：「科技資訊」(72.7分)、「金融保險與會計統計」(71.1分)、「大眾傳播與公關廣告」(69.4分)，以及「醫護與生技」(68.3分)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(67.5分)。

上述「職場爆肝壓力指數與勞動節願望調查」，是由yes123求職網於2024年4月12日到4月25日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業(或退伍、免役)，年滿20歲(含)以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,290份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。

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