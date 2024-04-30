KPMG 提醒報稅「四要四不要」 手機申報不受騙

國內報稅季即將於5/1開始，根據財政部統計，2023年網路報稅申報數超過500萬件，其中有近三分之一民眾採用手機報稅，數量較2022年成長超過30%，顯示手機報稅深受納稅義務人歡迎。

現代生活中，民眾高度依賴手機，每天也都投入不少時間在社群媒體。美國國稅局在今年公布的「骯髒十二條騙術」中，也特別提醒民眾社交媒體上的不正確或詐騙資訊，可能會導致民眾身份盜竊和稅務問題。KPMG亞太區政府領域資安主持人邱述琛認為，近年網路詐騙防不勝防的主因之一，就是管理較為寬鬆的社群媒體成為不法人士的詐騙途徑，而具有時程壓力的報稅時期，更是駭客眼中最好的作案時機。

為讓納稅義務人安心報稅，KPMG提醒「四要四不要」的教戰守則：

●「要」知道可信任的資訊來源：用.gov.tw確認是否為政府官網

●「要」確定資訊內容的正確性：報稅資訊應以政府官網公告為準

●「要」驗證上傳資訊的目的地：報稅資料只應提供給政府機關(或授權單位)

●「要」透過認證機構詢問問題：透過機關公務電話詢問問題

●「不要」點選社群媒體的附加連結：社群媒體不可盡信，特別是短網址

●「不要」看到安裝要求就點「確定」：安裝軟體應至政府官網下載

●「不要」輕信要求就輸入帳號密碼：改帳密前務必先進線詢問與確認

●「不要」隨意轉寄未經確定的資訊：免費的最貴，不用抱持「好康道相報」急著分享眾親友

除了社群媒體、釣魚郵件及電話詐騙的詐騙手法外，近期透過手機簡訊詐騙的比例也越來越多。KPMG安侯企業管理股份有限公司副總經理廖彥鈞表示，政府為降低詐騙集團透過電話簡訊方式詐騙，數位發展部已推出政府專用的111短碼簡訊發送平臺，公務機關發送的碼簡訊可以透過電信業者的協助，讓外界無法偽造，可以有效降低民眾的受騙機率。民眾在接獲簡訊時，也可以透過此方式先進行初步驗證，確認簡訊是否來自政府機關。

綜合財政部統計資訊與民眾手機使用趨勢可以發現，秉持「以使用者為中心」設計並兼具便利之手機報稅方式，將逐漸成為網路報稅的主流，而報稅佐證文件上傳，更是促成報稅「全程數位化」的最後一哩路。然而因為手機操作介面、民眾使用習慣等因素，也將帶來不同的威脅情境與資安風險，必須仰賴政府與民眾攜手合作，才能將風險有效降低。

目前正在立法院審議的電子簽章法在修正通過後，將與可以和臉書、LINE、YouTube等主要廣告平臺洽談，要求使用數位簽章才能刊登網路廣告。邱述琛特別提醒，藉由電子簽章不可否認的特性，將可以杜絕不法人士偽造身分利用網際空間與社交媒體進行詐騙，有效打擊網路詐騙。

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