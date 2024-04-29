以費率公告月份按比例計算 碳費首年恐只繳一半

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部力拚在上半年完成碳費費率審議，由於碳費收費辦法草案明定，第一年以碳費費率公告生效日期當日起算，依照月份比例計算應繳納之費額。也就是說，依照7月公告費率的時點換算，首年的碳費應繳費額恰好為全年的二分之一。

環境部29日公布碳費三子法草案，由於碳費費率遲未定出，碳費收費辦法也明訂，首年以碳費費率公告生效日期當日起算，依照月份比例計算應繳納之費額，也就是明年繳納的碳費不計收全年。

據悉，環境部若在上半年完成碳費審議，經法制程序後，最快將在7月公告費率；因此，事業單位算出來當年應繳納的碳費之後，費額將以二分之一來計算。

依照碳費收費辦法，事業於每年5月底前，應依其前一年度1月1日至12月31日之溫室氣體排放量，依照碳費費率審議會收費費率自行計算應繳納之費額，並依照環境部指定格式填具碳費申報書及繳費單，來繳納前一年度之碳費。

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