產業投資增加 推升國富毛額
產業投資增加，帶動國富毛額成長。主計總處昨（29）日公布2022年底國富毛額310.61兆元，年增9.2%，主因新興科技應用、綠能投資擴大，帶動房屋、營建工程增加。
另外在家庭部門擁有的資產淨值方面，2022年底平均每人淨值為688萬元、年增2.8%，主因房地產增值，加上升息致存款增加。
「國富統計」是一國各經濟部門擁有的資產總值，包括家庭、非營利團體、企業及政府等部門。主計總處官員表示，近幾年國富累積明顯，主要是產業投資顯著成長，帶動房屋、廠辦、機械設備等增加。
主計總處表示，觀察近五年國富毛額中各類資產結構比，金融性資產淨值自2019年起呈遞減，但2022年底因受股價下跌致外資持有股權市值降低，整體金融性負債減少，使得「金融性資產淨值」比重提高。
主計總處指出，2022年底國富毛額資產結構中，非金融性資產毛額占82.6%，較上年85.19%微降。其中生產性資產毛額占42.17%，受惠於新興科技應用及綠能投資擴展，較上年底增加7.79%。
各部門中，家庭部門淨值159.08兆元，若將土地按市價重評價，家庭部門淨值160.02兆元，其中房地產占32.11%最多，人壽保險準備及退休基金準備占22.42%，有價證券占16.3%。
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