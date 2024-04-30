家庭貧富差距 飆至66.9倍

主計總處昨（29）日在暌違30年後再度公布家庭財富分配統計，2021年底前20%家庭的家庭資產淨值（財富）高達5,133萬元，後20%的家庭財富僅77萬元，家庭財富貧富差距30年暴增至66.9倍，與30年前16.8倍相比，呈現驚人差距。

國勢普查處處長潘寧馨坦言，我國家庭貧富差距確實擴大，但高財富家庭跟低財富家庭間的家庭資產淨值差距一定會隨時間而擴大，這是高度自由經濟發展國家和地區的必然結果，世界各主要國都有這樣的趨勢，但我國相較世界有發布該項統計國家來得「均勻」。

主計總處公布，2021年底平均每個家庭財富為1,638萬元，中位數894萬元，約七成左右家庭財富未達平均數。前20%最富有的家庭平均每戶擁有5,133萬元，後20%家庭平均財富僅77萬元，差距高達66.9倍。我國家庭財富吉尼係數為0.606，二數值均較30年前明顯擴大。

財富最高20%的家庭，其家庭總財富占全體比重62.7%；財富最低20％家庭，其家庭總財富僅占全體比重0.94%，連1%都不到。

潘寧馨還提到，台灣家庭財富以五等分位計數的貧富差距是66.9倍，和澳洲的93.1倍接近，英國是109.5倍、韓國140.1倍、法國627.4倍，日本則未發布，德國更是無法計算，因為其最低10%之家庭財富淨值為負。潘寧馨表示，台灣人真的比較會守財，不希望自己變成負財富，我國第一分位組仍維持正的態勢。

潘寧馨表示，相關數據顯示台灣財富分配較為均勻，以數值愈大表示分配愈不平均的吉尼係數來看，台灣是0.606，與澳洲的0.611、英國的0.620相當，低於法國的0.676、日本0.678，德國吉尼係數高達0.727。

商品推薦