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壽險錢進公建 三點共識

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

國發會昨（29）日針對鼓勵壽險業資金投入公共建設，邀集相關部會召開會議，並達成三點共識，包含研議創新做法、簡化流程、鼓勵發行永續債券。

立法院財政委員會日前決議，要求國發會邀金管會、財政部、內政部研議，透過增加促參紅利，以鼓勵壽險業資金回流台灣，並投資公共建設，國發會昨日召開會議，達成三點結論與共識。

首先，國發會表示，促參案源須具備一定規模、風險低、具長期固定收益等特性。為增加促參案源，後續將檢討現行由部會自行評估機制，並提出創新做法，以擴增案源。

另金管會表示，保險公會也會定期請地方政府提供案源，以分享給業界參考。

第二，有關鼓勵資產管理公司（PE及VC）投資公共建設及社宅，建議金管會簡化流程，以及將保險業對於公建案範疇能與財政部促參範疇一致，將有助保險業透過PE加速投資公建案。

第三，永續發展債券涵蓋再生能源及能源科技發展、水資源節約、潔淨或回收循環再利用、可負擔基礎生活設施及住宅等，均具公共服務提供或公共建設性質，金管會將鼓勵金融機構、企業、政府部門發行永續發展債，作為公建案件募資來源。

國發會 壽險業 金管會

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