清華大學攜手漢民科技 成立新創平台

國內大學研發出許多極具商品化潛力的創新技術，系統化的產學合作將為學校、企業與技術在台扎根，創造價值。國立清華大學29日與漢民科技簽約成立聯合創新與新創平台，漢民將為清華師生提供商業洞察、策略布局等協助，縮短清華師生創業初期的瓶頸，掌握成功金鑰。

清華攜手漢民的創新產學合作模式，將提供清華師生先導性研發商品化的機會，讓校內重大的科研成果能獲取商品化的專業輔導，創造研發最大價值。

清華大學校長高為元過去在美國也曾以加速傷口癒合的技術創業，深知新創甘苦。他表示，新創企業成功的關鍵包括人才、市場、資金、創新思維、基礎建設、及法規保障等。清華的優勢在於強大的前瞻研究能量與人才，漢民則擁有經營資源、商品化經驗、市場敏感度及專業團隊，如此產學結盟將對學術資源、企業經營與台灣產業升級產生綜效。

透過「清華—漢民聯合創新與新創平台」，校內有創業企圖心的師生將有機會系統性地與業界與投資者交流，在最短的時間內得到回應，掌握技術估值，驗證商業假設，並有效縮短商品開發周期。

漢民科技副董事長許金榮指出，聯合新創平台的成立將協助清華前瞻科研成果有系統、有步驟地商品化。漢民科技長期深耕半導體、光電、生醫產業技術與服務，並積極投入研發，希望產學合作能擴大台灣技術扎根的種子。

清華大學研發長邱博文指出，漢民科技加入清華產學營運總中心的產學聯盟會員，定期與校內的新創團隊召開媒合會議，討論研究與創業計畫，提供專家意見，陪伴創業團隊成長。

根據經濟部中小企業處創業諮詢服務中心統計，國內新創公司前5年的存活率僅有1%，等到初期資金燒完了，還看不到希望就草草結束。邱博文說，漢民與清華的合作，提供市場的連結與經營管理的協助，幫助大學新創團隊降低機會與時間成本，提高成功的機率。

邱博文表示，清華新創團隊，未來將申請國科會創新創業激勵計畫、經濟部科研成果價值創造計畫、國發會國家新創品牌 （Startup Island TAIWAN），爭取更多資源。

漢民與清華在半導體、生醫等領域過去即有長期合作，透過產學合作、技術移轉、衍生新創等多元模式，建立了穩固夥伴關係。如漢民2017年即與清華合作，孵化了新創公司禾榮科技，聚焦下世代腫瘤治療技術—硼中子捕獲治療 (BNCT) 的技術商業化。

禾榮科技總經理沈孝廉今天也出席簽約典禮，他表示，硼中子捕獲治療是跨領域的綜合技術，整合核物理、熱流學、劑量學、藥物動力學、輻射生物學等學科。清華大學提供跨領域土壤，奠定了這項技術的基礎，禾榮則進一步發展，將技術推向臨床應用，成功建立國內首座設在醫院內的硼中子捕獲治療設施。 清華大學今與漢民科技簽約成立聯合創新與新創平台，雙方主管出席簽約儀式。圖／清大提供

商品推薦