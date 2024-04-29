台美貿易倡議二階段會議今登場 首日主軸聚焦在農業

台美21世紀貿易倡議第二階段實體會議29日在台北登場，據了解今日會先以農業章節為主軸進行討論，不過，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮上午接受採訪時表示，此次會議為期五天，將會充分討論勞工、農業、環境等三個議題。

經貿辦指出，此次美方代表團成員共約30人，包括美國貿易代表署(USTR)、美國在台協會(AIT)及相關部會官員；我方則由楊珍妮副偕同外交部、內政部、經濟部、勞動部、農業部、衛福部、金管會、環境部及海委會等部會，合計約50人左右，與美方進行為期五天的貿易談判。

但由於此次談判時間長，陣容龐大，因此各部會將會分批與美方進行談判，然今日能看見農業部國際事務司長林麗芳、食藥署長吳秀梅出席在會議現場，因此可推估今日會議將會以農業為主軸。

不過，楊珍妮說，這五天的會議都會充分討論勞工、農業、環境這三個議題。她也說，農業議題就是希望能夠爭取我國農產品出口至美國，不過對於農產品出口，其實台灣早就有過經驗，在WTO就有談過相關的議題。

楊珍妮也說，台美21世紀貿易倡議談的多個項目都與CPTPP的議題相當契合，同時也代表我國符合國際所期待的高標準。

至於對於第二階段簽署時間，楊珍妮坦言，目前都還在談判階段，要先看這五天的談判過程怎麼樣，簽署時程並沒有時間表，但我方當然還是希望能越快越好。

行政院經貿辦為了盡地主之誼，也特別在會議上準備我國農產品，如鳳梨、芭樂、百香果等希望能讓美方品嚐到台灣的農產品實力，並期望能夠順利讓我國農產品順利進軍美國市場。

台美21世紀貿易倡議自2022年6月宣布啟動以來，第一階段已在2023年6月簽署，不過至今仍還在行政程序階段人上為正是上路。

楊珍妮說，目前行政程序已進入收尾階段，希望能努力在今年上半年上路生效。 台美21世紀貿易倡議第二階段實體會議29日在台北登場，美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）與行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮。（圖／曾原信攝）

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