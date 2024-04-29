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餐飲、飯店業：約2成人力缺口

聯合報／ 記者林海／台北報導
與以前相比，工作機會增加產業不再是電子資訊業，而是住宿業、餐飲業及批發零售業。圖／聯合報系資料照片
與以前相比，工作機會增加產業不再是電子資訊業，而是住宿業、餐飲業及批發零售業。圖／聯合報系資料照片

人力銀行網站的職缺大增被認為可能有「虛胖」情形，但缺工重災區的服務業表示，不管是疫情前後，從來沒有徵滿過人，在疫情期間被壓抑的擴張需求，在疫後還是因為缺工而受到限制，「職缺多不是假的，是真的缺人」，只能透過調整來因應。

包括餐飲、飯店業者都表示，疫情爆發之前就處於缺工狀態，而疫情之後餐飲需求大爆發，加上企業也都有擴張需求，只是缺人實在太嚴重，很多規畫都是有店點、有資金，但是沒有員工，即便近幾年餐飲業的薪資已經大幅提高，但要和科技、電子業搶人，仍然相當艱辛，企業大都有百分之廿的人力缺口。

不過，市場有吃的需求，日常營運要維持，展店腳步卻也不能完全停下，業者也只能想方設法因應，讓捉襟見肘的人力效益極大化。王品表示，利用供應鏈的優勢，要把廚「工」留在工廠，廚「藝」留在廚房，並根據餐廳型態，簡化作業流程、利用機器人等，都能一定程度的解放人力。

饗賓集團營運督導李光大也說，在展店上會優化人力資源分配，預先招募展店戰力，並且會透過訓練工具與考核機制培訓，確保品質，同步執行跨站訓練，彈性地擔任不同崗位的工作，同時每個品牌都會提供優秀同仁跨店支援。

但有業者說，營運上常見的作法是加碼請計時人員，或是不同店的員工相互支援，其實都像是挖東牆補西牆、治標不治本的做法，只能勉強解決眼前的難關。

人力 疫情

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