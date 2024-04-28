碳費最後三拼圖 環境部29日公布

環境部規劃在29日預告與碳費費率相關的三子法，包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」、「碳費收費對象溫室氣體減量指定目標」，預計在三子法出爐後，距離碳費費率又更近了一步。

碳費費率審議會已召開2次會議，在第二次會議決議時，請環境部氣候署依委員所提建議就日本、韓國及新加坡等鄰近國家碳定價案例，以及碳費徵收相關配套子法，將於下次審議會進行報告。

環境部去年底公布「碳費收費辦法」草案架構，收費辦法訂定收費對象、計算方式、徵收方式、申報、繳費流程、繳納期限、繳費金額不足之追繳、補繳及收費之排放量計算方法等相關規定。

依照氣候變遷法，碳費徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等溫室氣體減量措施，能有效減少溫室氣體排放量並達中央主管機關指定目標者，得提出自主減量計畫向中央主管機關申請核定優惠費率。

因此，自主減量計畫管理辦法、碳費收費對象溫室氣體減量指定目標也將制定出明確的定義、優惠費率、申請核定對象、資格、應檢具文件、自主減量計畫內容、基準年排放量計畫、目標年排放量削減率規定與指定目標年排放量計算、香寬審查程序、廢止及其他應遵行事項之辦法。

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