快訊

回不去了？楊丞琳被爆IG退追許瑋甯 網震驚揪出關鍵內幕

幾乎一模一樣！統測考題疑抄外國網站文章 教團：傷害測驗可信度

碳費最後三拼圖 環境部29日公布

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部規劃在29日預告與碳費費率相關的三子法，包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」、「碳費收費對象溫室氣體減量指定目標」，預計在三子法出爐後，距離碳費費率又更近了一步。

碳費費率審議會已召開2次會議，在第二次會議決議時，請環境部氣候署依委員所提建議就日本、韓國及新加坡等鄰近國家碳定價案例，以及碳費徵收相關配套子法，將於下次審議會進行報告。

環境部去年底公布「碳費收費辦法」草案架構，收費辦法訂定收費對象、計算方式、徵收方式、申報、繳費流程、繳納期限、繳費金額不足之追繳、補繳及收費之排放量計算方法等相關規定。

依照氣候變遷法，碳費徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等溫室氣體減量措施，能有效減少溫室氣體排放量並達中央主管機關指定目標者，得提出自主減量計畫向中央主管機關申請核定優惠費率。

因此，自主減量計畫管理辦法、碳費收費對象溫室氣體減量指定目標也將制定出明確的定義、優惠費率、申請核定對象、資格、應檢具文件、自主減量計畫內容、基準年排放量計畫、目標年排放量削減率規定與指定目標年排放量計算、香寬審查程序、廢止及其他應遵行事項之辦法。

再生能源 新加坡 日本

延伸閱讀

碳費3子法 環境部擬29日預告

環團指延宕公布碳費衝擊民生 籲環境部加速訂定

碳費延宕！環團憂衝擊民生經濟、加劇通膨 籲盡快公布碳費費率

碳費期程難產！第3次審議會無下文 環境部：恐還有第4次

相關新聞

中油：明天起汽、柴油價格不調整

台灣中油宣布，自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽...

遭理專冒名招攬投資 運彩公會理事長何昱奇提醒勿上當

詐騙事件又有新手法！中華民國運彩公會理事長何昱奇28日指出，公會近日陸續接到20多名被害人投訴，有位保險理專小姐對外冒用...

電商能否永續 將是消費者買單關鍵

展望2024 年的電商市場：1. 電商業務持續成長，利潤反而下降；2. 非洲電商新興市場則蓄勢待發；3. 電商的永續性將是消費者買單的關鍵。

每周一勢／動力手工具業產值 全年估成長

台灣動力手工具業年出口值為全球第三，自2010年起產值連續12年正成長，因疫情衝擊，2022、2023年分別年減16.1...

台灣近九年經濟成長 勝美日韓

近年經濟成長表現比一比，台灣大勝南韓。中央銀行報告指出，2015年至2023年間台灣經濟表現不僅優於南韓，甚至也高於美國...

勞工實質購買力 仍不如韓

中央銀行報告顯示，近年台灣經濟成長率雖勝過南韓，但反映勞工實質購買力的每工時實質薪資成長率卻低於南韓，高於美、日。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。