遭理專冒名招攬投資 運彩公會理事長何昱奇提醒勿上當

詐騙事件又有新手法！中華民國運彩公會理事長何昱奇28日指出，公會近日陸續接到20多名被害人投訴，有位保險理專小姐對外冒用他本人及彩券行名義，招攬被害人投資運彩經營事業，甚至偽造運彩公會合約書跟印章，已有多人上當受騙，初估詐騙總金額超過1,500萬元。

何昱奇表示，他已經向調查站報案，近日將聯合所有被害人前往地檢署提出告訴。

何昱奇指出，這位保險理專並非公會理監事成員，也非公會及彩券行員工，卻利用在台中某保險經紀公司任職業務經理多年的人脈，再冒用公會及他本人的名義詐騙。

被騙的受害人包括汽車材料業者、美甲工作者等超過20人，詐騙總金額已超過1,500萬元，為了防止更多人受害，他必須緊急呼籲民眾，並且緊急發布新聞，以正視聽，也希望不會再有更多人受害。

何昱奇說，運彩公會已經委託律師蒐證提告，也呼籲檢調協助調查偵辦，公會希望透過媒體報導，不要再有其他被害人被坑騙。

如有已經被利用、詐騙，並持偽造運彩公會印章及提供彩券行假合約，對其親朋好友行使投資詐騙者，請儘速聯繫運彩公會，聯絡電話為0972-711838，公會將一併陳報地檢署調查。

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