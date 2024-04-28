快訊

雙北刺客列傳／賴清德新北故鄉攻防戰 藍營若派李四川 綠傳鄭文燦備戰

白宮記協晚宴遇反戰示威！與會者挨轟「不要臉」拜登改走後門躲抗議

影／員林有應媽祠3年3次車禍影音曝光 貨車司機衝撞1死2傷

遭理專冒名招攬投資 運彩公會理事長何昱奇提醒勿上當

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
遭理專冒名招攬投資！中華民國運彩公會理事長何昱奇提醒民眾勿上當。運彩公會提供
遭理專冒名招攬投資！中華民國運彩公會理事長何昱奇提醒民眾勿上當。運彩公會提供

詐騙事件又有新手法！中華民國運彩公會理事長何昱奇28日指出，公會近日陸續接到20多名被害人投訴，有位保險理專小姐對外冒用他本人及彩券行名義，招攬被害人投資運彩經營事業，甚至偽造運彩公會合約書跟印章，已有多人上當受騙，初估詐騙總金額超過1,500萬元。

何昱奇表示，他已經向調查站報案，近日將聯合所有被害人前往地檢署提出告訴。

何昱奇指出，這位保險理專並非公會理監事成員，也非公會及彩券行員工，卻利用在台中某保險經紀公司任職業務經理多年的人脈，再冒用公會及他本人的名義詐騙。

被騙的受害人包括汽車材料業者、美甲工作者等超過20人，詐騙總金額已超過1,500萬元，為了防止更多人受害，他必須緊急呼籲民眾，並且緊急發布新聞，以正視聽，也希望不會再有更多人受害。

何昱奇說，運彩公會已經委託律師蒐證提告，也呼籲檢調協助調查偵辦，公會希望透過媒體報導，不要再有其他被害人被坑騙。

如有已經被利用、詐騙，並持偽造運彩公會印章及提供彩券行假合約，對其親朋好友行使投資詐騙者，請儘速聯繫運彩公會，聯絡電話為0972-711838，公會將一併陳報地檢署調查。

保險 彩券行 詐騙

延伸閱讀

20多人找上門才知遭冒名吸金 運彩公會理事長何昱奇聲明澄清並提告

嘉義男帶走3萬運彩沒結帳搞失蹤 女店員苦等1小時報警

彩券行輸錯1號！幸運兒獎金直飆2800倍 老闆娘樂：他說會給紅包

彩券行已婚闆娘染包牌人夫 傳裸照、車內調情害正宮血崩挨告

相關新聞

中油：明天起汽、柴油價格不調整

台灣中油宣布，自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽...

遭理專冒名招攬投資 運彩公會理事長何昱奇提醒勿上當

詐騙事件又有新手法！中華民國運彩公會理事長何昱奇28日指出，公會近日陸續接到20多名被害人投訴，有位保險理專小姐對外冒用...

電商能否永續 將是消費者買單關鍵

展望2024 年的電商市場：1. 電商業務持續成長，利潤反而下降；2. 非洲電商新興市場則蓄勢待發；3. 電商的永續性將是消費者買單的關鍵。

每周一勢／動力手工具業產值 全年估成長

台灣動力手工具業年出口值為全球第三，自2010年起產值連續12年正成長，因疫情衝擊，2022、2023年分別年減16.1...

台灣近九年經濟成長 勝美日韓

近年經濟成長表現比一比，台灣大勝南韓。中央銀行報告指出，2015年至2023年間台灣經濟表現不僅優於南韓，甚至也高於美國...

勞工實質購買力 仍不如韓

中央銀行報告顯示，近年台灣經濟成長率雖勝過南韓，但反映勞工實質購買力的每工時實質薪資成長率卻低於南韓，高於美、日。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。