Fed延後降息與中東地緣政治緊張 高信評短天期債券護身
中東地緣政治風險上揚，加上美國聯準會（Fed）降息預期日程一再挪後，美國指標10年期公債殖利率一度衝上4.7%，來到去年11月以來的高點。法人指出，現階段可以從高信評短天期債著手，以規避利率風險，同時滿足避險的需求。
受到中東地緣政治衝突事件、利率政策後續恐有變化的衝擊，債市近日再掀波瀾。百達投顧建議，若想要尋找降低風險的標的，高信評短天期債券如今顯得更具吸引力，可滿足投資人資金停泊、降低波動的需求。
百達美元中短期債券投資團隊指出，2024年主要風險來源為地緣政治風險與通貨膨脹意外上升。美國勞工部公布的美國消費者物價指數（CPI）年增率連二升，高於市場預期，投資人持續調整Fed降息的預期，預期降息幅度將回落且降息時點也後延。
百達投顧認為，在全球市場面臨動盪的時期，短天期債出現具有吸引力的風險溢酬機會，同時選擇高信評的投資等級債，更能降低企業違約率升高的風險。投資人可布局美元中短期債券基金，同步滿足資金停泊及避險的雙重需求。
百達投顧指出，在殖利率短線急劇攀升後，債市出現逢低布局的機會。以價值面來說，無論是美國公債或投資級信用債，都出現具吸引力的投資機會。美國10年期公債價格短期跌深可望反彈，美國投資級債券則受益於企業獲利持續改善的動能。
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