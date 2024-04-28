我工時實質薪資成長輸南韓 勞動份額下降影響

台灣低薪窘境如何改善？中央銀行報告指出，不論2015年或2019年以來，台灣累積經濟成長率均高於南韓、美國與日本，但每工時實質薪資累積成長率低於南韓，而高於美國、日本，主要是因台灣勞動份額下降，而南韓勞動份額上升所致。

所謂「勞動份額」是指，工資或報酬在國民收入中所占的比重。央行資料指出，相較於2015年或2019年，2022年台灣勞動份額均下滑，主要反映營業盈餘占GDP比重上升；南韓勞動份額均上升，則是反映營業盈餘占GDP比重下降。

圖／經濟日報提供

央行認為，可能原因有三，第一，以兩國產值占比較高的服務業而言，台灣服務業多屬中小型，2022年台灣中小型服務業銷售額占全體服務業銷售額比重逾50%、達64.4%，且遠高於南韓的13.6%，使台灣服務業薪酬制度不如以大企業為主的南韓完善。

第二，自2015年以來，台灣基本工資（時薪）調幅大多低於南韓，尤以2018至2019年南韓調幅均逾10%，台灣累積調幅與南韓差距擴大；而2021年以來台灣每年調幅雖與南韓相近，但自2015年以來累積調幅為59.1%，尚低於南韓的89.3%。

第三，金融活動日益頻繁，公司治理追求股東價值極大化，企業提高利潤的壓力增加，迫使部分企業採取壓低成本的經營策略，影響企業對於薪資調整的決策。

央行分析，以近年台、韓製造業及服務業別的勞動份額及每工時實質薪資變動，以製造業而言，台、韓電子資通訊業勞動份額均下降，但因台灣電子資通訊業產值占GDP比重19.3%，明顯高於南韓的7.2%，使製造業平均勞動份額下降，進而使台灣整體產業平均勞動份額不易上升。

以服務業而言，南韓產值占比較高的專業科學及技術支援等勞動份額均提升，且藝術娛樂、休閒及其他服務與出版影音製作、傳播及資通訊亦明顯上升，進而帶動其服務業平均勞動份額上升。而台灣則因運輸倉儲等業勞動份額下降，致服務業平均勞動份額下降。

央行表示，台灣製造業、批發零售業、住宿餐飲業的每工時實質薪資成長遠低於南韓。拿製造業相比，在2023年，台灣製造業名目總薪資年增率-1.31%，低於南韓的3.32%，台灣服務業薪資年增率1.93%，低於南韓的2.46%。

在政策建議上，央行表示，首先，為提升我國勞動份額，仍宜適時合理提高基本工資；並透過租稅優惠，鼓勵中小企業加薪。依2022年台灣廠商調薪調查資料，近四成將「基本工資調升」列為首要考慮因素，足見適度提高基本工資，可促進企業調薪。

第二，為加速提升服務業與傳產製造業的薪資成長，應持續推動促進產業創新，以及科技轉型之政策措施，以提升企業的加薪能力。

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