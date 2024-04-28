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勞工實質購買力 仍不如韓

經濟日報／ 記者陳美君╱台北報導

中央銀行報告顯示，近年台灣經濟成長率雖勝過南韓，但反映勞工實質購買力的每工時實質薪資成長率卻低於南韓，高於美、日。

央行指出，若以2015年為基期，2023年台灣每工時實質薪資指數為111.1，亦即2023年台灣每工時實質薪資相較2015年增加11.1%，遠低於南韓的35.1%，而高於美國的7%、日本的2.9%。

央行分析，以GDP分配面變動比較，近年台灣勞動份額下降，南韓則是上升。2022年台、美兩國受僱人員報酬占GDP比重（即勞動份額）均較2015年略微下降，韓、日則皆較2015年明顯上升。

央行表示，各國固定資本消耗占GDP比重均提升；台、美生產及進口稅淨額占比略微下降，韓、日則略微提升。不論與2015年或2019年相比，近年台灣累積經濟成長均優於南韓，惟此期間台灣每工時實質薪資成長低於南韓，主要是反映台灣勞動份額下滑，而南韓勞動份額上升。

南韓 工時 薪資

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