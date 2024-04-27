景氣回溫…燈號連三綠 經濟慢慢好轉

景氣持續回溫，國發會昨（26）日發布3月景氣對策信號綜合判斷分數站上30分，為2022年4月以來近二年新高，較2月增加1分；燈號連續亮出第三顆代表景氣「穩定」的綠燈。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，景氣復甦持續回溫。

吳明蕙指出，3月景氣分數再增加，主因人工智慧等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，加以領先指標及同時指標維持上升，顯示國內景氣持續回溫。

景氣對策信號燈號變化

再觀察代表未來景氣的領先指標，3月較2月上升0.32%，累計六個月增幅2.26%；3月同時指標較2月上升0.64%，也是續呈上升，累計12個月增幅7.3%。

但，其中領先指標當中的實質半導體設備進口值較2月下滑。對此，吳明蕙表示，受惠AI商機，我國半導體廠商表現相對已比較好，但是廠商也觀察到全球經濟狀況其實沒有很強勁，特別是戰爭因素，便會讓廠商立刻感受到生產成本提高、運輸困難等，這都會讓廠商決策趨於保守，進而影響投資意願。

吳明蕙分析，目前整體景氣偏向持續好轉，「我們的經濟慢慢在復甦」，只是總體分數雖持續往上走，但復甦力道弱，儘管在出口方面已經有更多產業在改善中，可是生產方面回溫仍較緩，主因是傳統產業仍在進行存貨去化，且背後因素還包含全球需求疲弱，中國大陸產能過剩帶來衝擊也有影響，又加上廠商都在期待美國聯準會（Fed）降息能進一步刺激景氣，但近期美國通膨高於預期，而高利率環境會影響全球經濟，使得多數業者仍保守看待景氣復甦。

吳明蕙還提到，3月景氣對策信號的九項構成項目中，貨幣總計數M1B由藍燈轉呈黃藍燈，批發、零售及餐飲營業額、機械及電機設備進口值均由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加1分；工業生產指數、工業及服務業加班工時均由黃紅燈轉呈綠燈，分數各減1分；其餘四項燈號維持不變。

對於4月的景氣分數，是否有信心持續向上？吳明蕙則語帶保留，強調全球景氣復甦仍受通膨緩降、高利率環境、美中對峙、地緣政治干擾加劇等，仍有諸多不確定性。

商品推薦