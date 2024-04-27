台美倡議談判聚焦三議題 第二階段下周台北登場

行政院經貿談判辦公室指出，「台美21世紀貿易倡議」第二階段實體談判將在4月29至5月3日於台北進行為期五日的實體會議，這是自2023年8月後，台美雙方再度進行實體會議談判。我方將由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮率隊，美方代表則是美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin），此次將聚焦在勞工、農業、環境等三個章節進行討論。

經貿辦指出，此次美方代表團成員共約30人，包括美國貿易代表署(USTR)、美國在台協會(AIT)及相關部會官員，美方層級約是我國司長以上到次長級之間，具談判決定權；我方則由楊珍妮副偕同外交部、內政部、經濟部、勞動部、農業部、衛福部、金管會、環境部及海委會等部會，與美方進行為期五天的貿易談判。

經貿辦強調，台美21世紀貿易倡議第二階段內容皆是當前國際貿易最為關心的議題，對我國至關重要，若台美能夠完成協定，將有助我國在環境和勞動法規銜接國際貿易規範。

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