台美倡議談判聚焦三議題 第二階段下周台北登場
行政院經貿談判辦公室指出，「台美21世紀貿易倡議」第二階段實體談判將在4月29至5月3日於台北進行為期五日的實體會議，這是自2023年8月後，台美雙方再度進行實體會議談判。我方將由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮率隊，美方代表則是美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin），此次將聚焦在勞工、農業、環境等三個章節進行討論。
經貿辦指出，此次美方代表團成員共約30人，包括美國貿易代表署(USTR)、美國在台協會(AIT)及相關部會官員，美方層級約是我國司長以上到次長級之間，具談判決定權；我方則由楊珍妮副偕同外交部、內政部、經濟部、勞動部、農業部、衛福部、金管會、環境部及海委會等部會，與美方進行為期五天的貿易談判。
經貿辦強調，台美21世紀貿易倡議第二階段內容皆是當前國際貿易最為關心的議題，對我國至關重要，若台美能夠完成協定，將有助我國在環境和勞動法規銜接國際貿易規範。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 父母有義務留房子或幫出頭期款嗎？ 眾人搖頭：更希望他們做好1事
▪ 地震搖不停心慌慌 常見建築結構RC、SRC、SC哪一種最安全？
▪ 建商對新政府建言與期待 看房市喊出六個痛點
▪ 北台危老案1,307億元再創紀錄 專家：想做要快
▪ 買房在火車站鐵軌旁 裝隔音窗抗噪嗎？網提醒另1缺點：完全無解
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言