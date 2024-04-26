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經貿辦：台美貿易倡議實體談判下周登場 地點在台北

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院經貿辦指出，「台美21世紀貿易倡議」第二階段於去年8月在華府舉行首輪實體談判後，台美雙方26日共同宣布，第二次實體會議將訂於下周一（4月29日）至周五（5月3日）在台北舉行，並聚焦在勞工、農業、環境等三個章節進行討論。

經貿辦指出，此次美方代表團成員共約30人，包括美國貿易代表署（USTR）、美國在台協會（AIT）及相關部會官員，我方則由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮偕同外交部、內政部、經濟部、勞動部、農業部、衛福部、金管會、環境部及海委會等部會，與美方進行為期五天的貿易談判。

經貿辦強調，台美21世紀貿易倡議第二階段內容皆是當前國際貿易最為關心的議題，對我國至關重要，若臺美能夠完成協定，將有助我國在環境和勞動法規銜接國際貿易規範，不僅與美國建立更緊密穩定的貿易伙伴關係，也加深我國成為國際信任的供應鏈夥伴。此外，我們也能深化與美國的農業合作，確保我糧食供應安全，並有助我農產品外銷能力。

經貿辦說，針對第二階段所聚焦的三個章節，台美雙方業已進行多次視訊工作會議，美方亦於本月初公布有關農業、環境及勞工之談判目標及相關內容摘要，我方亦同時公布我國談判重點，雙方皆期盼經過此次實體會面的溝通，將有助於第二階段協定的順利完成。

勞動部 美國在台協會 農業

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