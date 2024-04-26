快訊

每人終生補助一次！ 4對象免費預立醫療諮商6月上路

內定黃世杰是法務部次長？基層檢察官：如是政治酬庸就不抱期待

華航名古屋空難30年：飛安改善與媒體報導

視察宜蘭至羅東鐵路高架化 陳揆：促進周邊區域發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長陳建仁26日視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」時表示，軌道立體化除了改善都市隔離、交通阻塞及解決對醫療緊急搶救影響等問題，也會為地方帶來新風貌，促進當地觀光產業發展。此外，該計畫預計新增台鐵宜蘭新站，與宜蘭高鐵站共構，若妥適規劃周邊區域開發，將能為宜蘭縣府帶來更多收益。他至盼中央地方攜手合作，讓工程如期、如質、如實完成，使地方產業更繁榮，居民健康照顧更周延。

陳建仁致詞時指出，行政院於109年10月26日核定「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」的可行性研究，預計高架化路線長約15.85公里，改善9處造成都市隔離及交通阻塞的平交道。此外，高架化計畫新增台鐵宜蘭新站，未來將與宜蘭高鐵站共構，使搭乘高鐵和台鐵民眾能無縫轉乘。對於相關經費，中央一定盡量予以協助。

陳建仁另表示，此行他一面聽取簡報說明，一面留意鄰近鐵路的列車行經數量，尤其是國立陽明交通大學附設醫院、台北榮民總醫院員山分院門診部均在此區域，當救護車遇到鐵路平交道，勢必影響緊急搶救醫療，因此高架化有其必要性，計畫是123年完工，他期盼能愈早完工愈好，早日解決當地醫療問題。他也指出，近期行政院核定陽明交大醫院興建第二棟醫療大樓，顯示政府對於宜蘭縣民健康的關心。

陳建仁進一步說，宜蘭縣林姿妙縣長對於整體都市發展相當重視，他提及，日本鐵路公司建立新站時，善用周邊開發商辦大樓、旅館及國際會議廳，使其開發的副業收益高於鐵路本業，因此宜蘭縣府未來在發展過程中，亦可將共同開發區域進行更好設計，以增加地方營收。

陳建仁強調，軌道立體化將為宜蘭帶來新風貌，也會促進當地觀光產業，稍早他已視察台2庚延伸線的「山腳道路」，除了感謝交通部對於宜蘭公路及鐵路建設的妥善規劃，未來仍有許多需要地方協助的推動事項，相信中央地方攜手合作，必能讓工程如期、如質、如實完成，使地方產業更繁榮，居民的健康照顧更周延。

台鐵 陳建仁 高鐵

延伸閱讀

【重磅快評】有地震就要反核？陳建仁沒做好的功課

宜蘭鐵路高架環評初審通過 爭取6月過環評、10年完工

賴清德公布新國安團隊 陳建仁：寄予厚望

民進黨布局2026？陳建仁1年內7度到宜蘭 綠營曝原因

相關新聞

景氣持續復甦！國發會景氣燈號續呈代表「穩定」的綠燈

景氣持續復甦！國發會26日發布2024年3月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數站上30分，較2月增加1分，燈號續呈代表「...

AI帶動 國發會3月景氣對策信號連三綠

國發會今天公布3月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數為30分，較上月增加1分，燈號續亮第三個代表景氣穩定的綠燈。

5月繳稅季到 6%勞退自提金享個人綜合所得稅全額免稅

即將到了一年一度個人綜合所得稅報稅期間，勞動部26日提醒，勞工如在2023年有自願提繳退休金，今年5月在申報112年度綜...

經部：輝達來台設全亞洲首座研發中心 打造超級電腦

經濟部產業技術司長邱求慧今天表示，政府積極邀請國際AI大廠來台投資，近期促成輝達來台設立全亞洲首座研發中心，並建立全台最...

403災後重建預算喬不攏 陳揆：經盤點已投入逾200億

有關403花蓮災後重建預算，行政院長陳建仁26日再度重申，儘速讓災區重建復原是中央與地方的共識，政院已在第一時間請政委吳...

藍委推核電廠延役 陳建仁：尊重但須多方評估

面對藍營立委推核電廠延役條例，行政院長陳建仁26日指出，在核能延役這問題上，真的需要好好考慮。就目前面對最大的問題除了現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。