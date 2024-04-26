科技守護行人與救護車安全 資策會「生命守護通道系統」獲獎

數位發展部數位產業署補助資策會「智慧移動空間感知協作與智慧分析系統研發暨應用計畫」，針對路口通行之輪椅與救護車，結合AI影像辨識技術，發展可提醒車輛禮讓之警示系統，目前已導入台北市士林區新光醫院周邊道路進行實證，提升往來醫院的人車安全，獲2024 Artificial Intelligence Excellence Awards(人工智慧卓越獎)，該獎項是由美國商業協會主辦的獎項。

資策會針對路口安全，以AI深度學習技術，發展「生命守護通道系統」，透過路側攝影機結合AI影像辨識技術，能夠準確辨識行人穿越道上的輪椅使用者，提醒即將通過的車輛注意，降低碰撞危險；同時系統也能在路口偵測通過的救護車，預先提醒下一路口車輛禮讓，從而提高救護車的路口安全和救護效率。

資策會軟體院蒙以亨代院長表示，「生命守護通道系統」的優勢在於針對弱勢行人與緊急車輛的特殊辨識需求，能有效識別通過路口的輪椅使用者和救護車。其中，在日間的辨識準確率約92%，在夜間及雨天平均也有約9成的準確率。除了辨識效果佳，該技術能根據道路事件資訊進行數據分析，像是輪椅穿越路口頻率、救護車通過對旅行速度影響等，同時，也能進行道路車流預測。

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