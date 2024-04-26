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403災後重建預算喬不攏 陳揆：經盤點已投入逾200億

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關403花蓮災後重建預算，行政院長陳建仁26日再度重申，儘速讓災區重建復原是中央與地方的共識，政院已在第一時間請政委吳澤成作為中央政府的對口單位，並請副院長鄭文燦多次召開相關會議盤點整合編列預算，目前已投入超過200億元預算投入救災及賑災。

對於花蓮災後重建預算外界不斷有多種聲音，對此，陳建仁今日表示，盡速地讓災區能夠重建復原，而且讓國人都能夠恢復正常的生活，是中央跟地方共同的共識，所以對於整個災後重建，在第一時點就已經請吳澤成作為最重要的中央政府的對口單位，並且鄭文燦，也在最近召開了好多次的會議，盡量透過跨部會的力量的整合，來編列相關的預算。

陳建仁說，經盤點了所有的預算，大概超過200億，用來很快地來協助我們整個災區的重建，然後來幫助災民的需要，在這個部分要盡量減少災民的負擔。

陳建仁強調，會繼續地跟災民來說明，政府實際上已經有推出很好的重建復原的方案，而且現在就要開始來進行，不必再拖延任何的時間，同時也會跟花蓮縣政府繼續來做密切的溝通，讓復原重建的工作從現在開始就要來進行，使整個復原重建能夠做得更好。

吳澤成 鄭文燦 陳建仁

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