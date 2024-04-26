快訊

雪梨殺傷事件：捨命拯救愛女，澳洲網友募資千萬度過難關

LINE免費貼圖7款來了！情勒金句「我是為你好」連環發 這款免任務用半年

大雨樹倒…66歲男澄清湖步道散步遭慘壓 頭破重創送醫不治

仁新子公司Belite獲國際生技基金注資約8億

中央社／ 台北26日電

新藥公司仁新醫藥今天代子公司Belite公告，獲國際大型生技基金挹注資金2500萬美元（折合新台幣約8億元），此次增資款將支應Belite營運以及持續開發眼部病變藥物。

以美東時間25日Belite每股收盤價38.38美元（折合每股約新台幣1230元）發行1股美國存託股票（ADSs）及1單位權證（Warrants），每單位權證得以履約價格44.14美元（折合每股約新台幣1410元）認購1股美國存託股票。

仁新指出，此增資款將作為支應Belite公司營運及持續衝刺開發治療眼部乾性黃斑部病變與眼部斯特格病變的藥物「LBS-008」所需的資金。

仁新表示，Belite本次增資引進國際知名基金，為一家全球性避險基金，主要專注於醫療保健行業。此次2500萬美元增資以當天收盤價無折價發行，且權證履約價格對當天收盤價溢價15%。

仁新指出，目前LBS-008正同時開展2項臨床三期試驗及1項臨床一b、二/三期試驗，針對斯特格病變（簡稱STGD1）全球臨床三期試驗已完成收案，並預計於今年第4季進行期中分析。

針對黃斑部地圖狀萎縮（GA）的臨床三期試驗，目前正進行收案，預計全球收案約430名視網膜地圖狀萎縮的乾性黃斑部病變患者。

仁新進一步指出，因今年2月取得日本孤兒藥認證（ODD），為加速未來日本新藥上市申請，目前亦同步開展第2個斯特格病變臨床試驗以納入日本病患數據，藉此搶攻全球首款治療STGD1與乾性AMD（黃斑部病變）口服藥物的龐大市場，且未來不排除與國際藥廠授權合作，以加快新藥開發或商業化的腳步。

增資 新台幣

延伸閱讀

環保業者「偷磅」短繳代處理費 高雄分署成功追回227萬

一張圖測有無黃斑部病變！「視力殺手」失明率5成 4狀況快就醫 常吃哪些食物能延緩眼睛老化？

本周五收案截止…寶林茶室上周再添個案 重症病患使用強心劑

基進黨告發徐巧芯涉詐欺及貪汙 北檢將分案調查

相關新聞

經部：輝達來台設全亞洲首座研發中心 打造超級電腦

經濟部產業技術司長邱求慧今天表示，政府積極邀請國際AI大廠來台投資，近期促成輝達來台設立全亞洲首座研發中心，並建立全台最...

403災後重建預算喬不攏 陳揆：經盤點已投入逾200億

有關403花蓮災後重建預算，行政院長陳建仁26日再度重申，儘速讓災區重建復原是中央與地方的共識，政院已在第一時間請政委吳...

藍委推核電廠延役 陳建仁：尊重但須多方評估

面對藍營立委推核電廠延役條例，行政院長陳建仁26日指出，在核能延役這問題上，真的需要好好考慮。就目前面對最大的問題除了現...

美國國會通過援台法案 台灣美國商會：衷心感謝

台灣美國商會26日表示，衷心感謝美國國會與拜登總統簽署通過關鍵立法《對外援助法案》。該法案將向台灣、烏克蘭及其他關鍵盟友...

台南光電屢傳爭議抗爭 學者批台灣發展綠能忽略公正轉型

政府在各地推動綠能產業爭議不斷，尤其台南太陽能裝置容量全台第1，地面型光電開發又屢遭爆黑金掛鉤，爭議抗爭不斷，民進黨賴系...

通膨升溫 台經院上修今年CPI增幅

台灣經濟研究院昨天公布今年最新經濟成長率預測為百分之三點二九，較一月預測上調○點一四個百分點；至於消費者物價指數（ＣＰＩ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。