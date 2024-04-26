春夏小旅行首選！「有怪獸APP」超人氣步道推薦 參加自然生態攝影比賽 獎金最高3萬元
週末就想出門踏青，走進大自然呼吸新鮮空氣！台灣是多山之島，擁有豐富的自然生態，與美不勝收的山林景色，南山人壽推出全新的「有怪獸」APP，收錄全台各地獨具特色的生態步道資訊，一次網羅超人氣景點及私房秘境。並同步舉辦自然生態攝影比賽，祭出最高新台幣3萬元獎金，徵件自2024年7月8日止，歡迎民眾下載「有怪獸」APP，週末為自己安排一場森林系小旅行，踏青走步道，還能參加攝影比賽拿獎金！
「有怪獸」生態步道尋寶APP，是由南山人壽、荒野保護協會、如影優活三方，基於環境永續及生態守護的共同理念下，協力開發而成。精選全台30條特色生態步道，提供地理環境、人文歷史與生態說明，並透過遊戲化的徽章收集任務增添趣味性，同時APP還串聯健康數據，幫助用戶健康管理，在享受自然美景的同時，也能越走越健康。
配合「有怪獸」APP全新上線，南山人壽與台北攝影學會共同舉辦「有怪獸的奇幻旅程」自然生態攝影比賽，徵件自即日起至2024年7月8日止，首獎獎金高達3萬元，12歲以下小朋友也可以參賽，邀請民眾透過鏡頭，一起捕捉台灣自然生態美景。
「有怪獸的奇幻旅程」自然生態攝影比賽，共規劃四個攝影主題：拍攝自然生態的「奇獸蹤跡」、拍攝台灣風景的「幻境探險」、拍攝親子與生態互動的「童趣漫遊」、由12歲以下小朋友掌鏡的「童話瞬間」，徵件自即日起至2024年7月8日止，凡下載並註冊「有怪獸」APP的會員皆可報名參加，不論是攝影愛好者、戶外登山家、民眾或親子家庭，都歡迎踴躍報名參賽。
本次攝影比賽邀請攝影學界、自然生態專家，與南山人壽共同組成評審團，針對4個攝影主題的參賽作品一同評選，分別就攝影技巧、主題表達、構圖視覺、創意表現等面向評比，最終各主題評選出前3名及優選10名，提供金賞3萬元、銀賞2萬元、銅賞1萬元、優選3千元獎金，號召大眾以獨特視角，發掘台灣自然生態之美。
「有怪獸的奇幻旅程」自然生態攝影比賽，徵件期間自即日起至2024年7月8日止，下載並註冊「有怪獸」APP的會員即符合參賽資格，參賽辦法與活動詳情，詳見活動網站：https://www.monstergo.com.tw/
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