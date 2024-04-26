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新聞眼／勞動條件不提升 黑工難斷根

聯合報／ 本報記者葉冠妤
警方查獲失聯移工。記者陳苡葳／翻攝
警方查獲失聯移工。記者陳苡葳／翻攝

受到少子化、高齡化影響，國內缺工狀況由來已久，無論是開放移工來源國、鬆綁僑外生評點制名額上限，都是盼引進外國勞力，好解決缺工問題，然而是希冀外國勞力的同時，移工的勞動條件卻始終未改善，導致失聯移工人數一再飆高，勞動部想藉著重罰，從「源頭」威嚇，效果恐有限。

失聯移工問題沉痾難解，政府束手無策，過去就一直未能有效抑止流竄在農村、工地的黑工。既然查緝、重罰都難以治本，也許是時候該換個方向看待問題了。與其苦思如何消滅失聯移工？不妨先問，失聯移工為何存在。

監察院去年發布的調查報告羅列十大項，包括非法工作雖辛苦，但薪水較高、轉換工作困難重重，造成移工的不利處境、仲介管理不善和不肖仲介從中牟利等，更直指「失聯」只是移工遭遇不合理薪資待遇、工作環境、勞動條件、工作與收入不如預期、適應不良或求助無效等處境時，做出的選擇，而這些因素的背後，涉及產業缺工問題及政府管理措施的缺漏。

勞動部多年前即研擬加重處罰非法雇主、非法媒介，試圖從嚇阻雇主、仲介端下手，斷絕黑工生路。但所謂的非法移工，早就成為部分產業的重要勞動力，換言之，是國內雇主需求無法在制度下被滿足，也是移工權益無法在制度下被保障，雙重缺漏，才有了失聯移工的存在。

治本之道為何？移民署的威逼利誘成效，恐怕早有答案。勞動部也難辭其咎，不是移民署查緝不夠力，而是源頭端的跨國勞動力管理政策破大洞，前端的制度漏洞不補起來，後端怎麼抓也抓不完、怎麼罰也罰不怕。

失聯 移工

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