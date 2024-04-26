快訊

鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

美GDP大幅放緩、通膨揮之不去 道指大跌375點

打造台灣「氫谷」產業聚落

經濟日報／ 劉文雄
氫被視為地球上最潔淨的能源之一。 路透
氫被視為地球上最潔淨的能源之一。 路透

氫被視為地球上最潔淨的能源之一，如何擺脫化石燃料，氫能的發展將是淨零排放的最後一哩路。2022年3月國發會公布的「台灣2050淨零排放路徑」明確將氫能列為12項關鍵戰略之一。

去年，經濟部能源署更將氫能納入能源管理法當中，氫能發展已勢在必行。台灣擁有得天獨厚的長日照天數和風場環境，發展氫能可在日照過盛或東北季風時節，將多餘的再生能源轉換為氫氣儲存，儲存的氫氣將可轉換為電能供應，未來亦被視為穩定再生能源供應的重要拼圖之一。

在這場全球氫能競賽當中，「氫谷」（Hydrogen Valley）便成為各國競相投入的目標。所謂的氫谷，便是近似於矽谷（Silicon Valley）的概念，指的是在一個區域內示範與驗證各式氫能科技，以便日後大規模的複製與應用。

根據歐盟資料，包含美、德、日、韓等，目前全球正有20個國家推出35個氫谷計畫，共投入324億歐元、相當於新台幣1兆多元。目前的台灣氫谷雛型，工研院在經濟部能源署的支持下，已於2023年在台南沙崙建立氫能創新平台，目前已設百萬瓦（MW）級再生能源及燃料電池發電機組等，除了作為創新的氫能產品開發搖籃，更可成為國內外產業鏈氫能應用測試驗證場地。

從氫能的生產面觀察，全球氫氣供應主要概分為以化石燃料生產的灰氫、化石燃料生產但輔以碳捕捉的藍氫，和使用再生能源生產的綠氫。目前以藍氫為過渡，並將綠氫作為終極目標，已是全球共識。如何減少產氫的成本，就是綠氫是否能作為淨零排放能源選項之一的關鍵。對此，工研院已開發出「陰離子交換膜電解技術」（Anion Exchange Membrane, AEM），它是一種新興的電解產氫技術，相較於傳統鹼性電解技術，能源轉換率可超過七成，加上使用的材料成本較低，有望大幅降低電解產氫成本。

在氫能的基礎輸儲設施方面，隨著再生能源占比逐漸增加，發展可適應再生能源間歇特質的儲能技術以穩定供電、強化電網韌性，是未來電網管理的重要課題。工研院已在台南沙崙綠能科技示範場域驗證「氫氣產輸儲用」技術，將場域假日時多餘的太陽能電力以氫氣儲能，並於場域用電高峰期加入供電行列。

氫能的應用則包含交通載具與分散式發電的使用。以台灣而言，燃料電池技術十分成熟，零組件、電力和電控系統產業更具實力，因此零碳、輕巧的氫燃料電池技術將是台灣提升氫能國際競爭力的一塊利基。其應用方式類似傳統發電機組，但以氫氣取代天然氣、石油等化石燃料生產電力，不但副產物僅有水，且因氫氣能量密度較高的關係，燃燒同樣重量的氫氣與汽油，氫氣所產生的熱量將是汽油的三倍。

各國競相投入搶占氫能市場的同時，台灣亦處於發展氫能技術應用的關鍵時刻，構建氫能創新平台，不僅是落實台灣氫谷產業落地的第一步，更是未來邁向綠色永續的一大步！

（作者是工研院院長劉文雄）

再生能源 化石

延伸閱讀

全民權證／中興電 兩檔拉風

打造淨零時代競爭力／能源供給 氫應用技術更上層樓

打造淨零時代競爭力／氫能創新平台 打造氫應用產業鏈

英相蘇納克訪德 將宣布共同開發火砲系統

相關新聞

營造、農業居多…失聯移工逾8.5萬人 擬修法祭重罰

失聯移工人數屢創新高，截至今年二月，在台移工七十五萬六八三一人，失聯移工卻累計高達八萬五二二九人。勞動部長許銘春昨赴立院...

移民官：找不到失聯移工 重罰僅是威嚇

為解決失聯移工問題，勞動部擬針對非法聘僱、非法仲介祭出重罰，但移工團體、雇主團體雙雙高喊反對，直指嚴懲無法解決結構性問題...

新聞眼／勞動條件不提升 黑工難斷根

受到少子化、高齡化影響，國內缺工狀況由來已久，無論是開放移工來源國、鬆綁僑外生評點制名額上限，都是盼引進外國勞力，好解決...

缺工留才 僑外生就業擬鬆綁

各行各業缺工嚴重，勞動部長許銘春昨在立院業務報告時表示，擬修正相關法令，適時取消僑外生評點制名額上限，延攬更多僑外生留台...

通膨升溫 台經院上修今年CPI增幅

台灣經濟研究院昨天公布今年最新經濟成長率預測為百分之三點二九，較一月預測上調○點一四個百分點；至於消費者物價指數（ＣＰＩ...

85萬人受惠…勞保年金給付調升 最高7.59％

為抗衡通膨，當消費者物價指數（ＣＰＩ）累計成長率達百分之五，勞保年金就會啟動調升機制。勞動部公布，今年五月起，二○○九、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。