投資台灣再添五企業！爭鮮砸逾63億元設智能化生產線 友威投入半導體

經濟部投資台灣事務所25日通過五家企業擴大投資台灣，其中在全球已有超過600家門市，亦為全台最大迴轉壽司品牌的爭鮮餐飲集團，規劃投資逾63億元在桃園興建新廠及建置智能化生產線，安裝雲端智慧管理系統與自動化倉儲。

經濟部表示，通過五案，包括台商回台方案的友威科技，根留企業方案的爭鮮，以及中小企業方案的八野爺食品、富利康科技、瑞憶科技等。

經濟部表示，友威科技近年以高彈性、高客製化及整合自動化系統之競爭優勢，專注於投入半導體高階封裝及FOPLP製程濺鍍及蝕刻設備生產銷售，並已獲得歐洲及國內半導體大廠採用，決定投資逾15億元於台中市大雅區建置企業總部，擴大研發及生產；新總部採智慧化設備提升生產效率，將朝向綠建築規劃，並建置能源管理系統及架設屋頂型太陽能板。這次投資將有助於拓展市占率，擴大於半導體、IC載板、高階封裝及光學產業的應用領域，強化核心競爭力。

經濟部表示，爭鮮餐飲集團為一跨國餐飲集團，旗下有五個品牌，包含爭鮮迴轉壽司、爭鮮gogo、爭鮮Plus、定食8以及MAGiC TOUCH，亦為全台最大迴轉壽司品牌，生鮮食材均由爭鮮車隊低溫配送至各門市。為提升市場競爭力，爭鮮規劃投資逾63億元在桃園興建新廠及建置智能化生產線，安裝雲端智慧管理系統與自動化倉儲，以優化生產工序及提升產品品質，新廠將設置太陽能板等減碳節能裝置。

八野爺食品因應業務成長與持續研發新品，規劃投資1.8億元於嘉義馬稠後產業園區設立生產中心，採用智能化設備，提升製程效率與穩定品質；新生產中心將透過設置太陽能設備，使用節電燈具等措施，預計可創造10名本國就業機會。

富利康科技專門生產陶瓷纖維濾管及陶瓷纖維觸媒濾管，決定擴充產能與擴大產品應用，規劃招募147名本國員工，投資5.3億元於高雄和發產業園區興建新廠，設置智慧化生產系統，以即時管理訂單與維持產品品質，新廠將建置太陽能發電設施。

瑞憶科技主要研發及生產GPS行車安全警示器、行車紀錄器、GPS追蹤器等，計劃投資逾4億元在嘉義馬稠後產業園區建廠，增設行車安全警示器產品產線，導入ERP系統及自動化控制組裝設備，以精進產品品質與管理效率。新廠將朝向綠建築方式規劃，安裝太陽能發電設備，使用廢氣淨化系統等，可替嘉義地區新增40名本國就業機會。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,472家企業約2兆2,570億元投資，預估創造15萬1,618個本國就業機會。

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