十年團隊成長20倍 Google在台第二座辦公大樓啟用

Google位於板橋的第二棟硬體研發辦公大樓今日舉行落成啟用典禮，Google裝置與服務營運長Ana Corrales、Google裝置與服務軟體工程副總裁Seang Chau特地從美國飛來台灣參與，總統蔡英文、行政院長陳建仁、新北市長侯友宜也今日一同出席。台灣Google是美國以外的第二大研發基地，新大樓落成啟用之後，不僅用來研發新款消費性電子產品，也將積極發展AI（人工智慧）軟硬體，同時，除了在地徵才之外，也將引進國際人才，讓台灣團隊更具有全球視野。

Ana Corrales致詞時指出，2021年，Google在板橋的第一棟硬體研發大樓落成時，因為新冠肺炎疫情，這讓總部的人無法從美國飛來台灣，她很開心此次能夠參與第二棟研發辦公大樓的啟用典禮；她也提到，過去十年，Google台灣團隊成長超過20倍，而台灣團隊不只有本地員工，更匯集了30多個國家與地區的員工。

AI已經成為科技發展主流，Seang Chau指出，目前Google在軟體、硬體、自研晶片、AI體驗上面都已經取得成功，而今天新落成的研發辦公室，擁有超過50間的實驗室，也Google在美國以外最大的辦公室，會是Google很重要的協作與創新基地。

蔡英文指出，現在的台灣產業聚落、供應鏈更具韌性，各式投資條件也獲得外商高度重視，當愈來愈多台商願意投資台灣，台灣就可以持續在全球供應鏈上站穩地位；隨著Google在台灣的第二座辦公大樓啟用，希望透過更全面的合作，讓台灣在晶片、6G、AI技術領域都有更多的貢獻、發展。

陳建仁表示，Google對於台灣有深遠意義，一路以來，Google與台灣廠商緊密合作，投資台灣，也振興台灣數位競爭力。Google在美國加州成立了26年，在台灣也深耕了19年，在台灣設置區域等級資料中心已進入第11年，也投資4條在台灣上岸的國際海底電纜，Google不僅幫助台灣數位產業蓬勃發展，也讓台灣成為數據流量不可或缺的節點。

而Google自從2021年啟用台灣第一棟辦公大樓之後，也有愈來愈多人口進入新北市，新北市長侯友宜表示，很多企業家都讓新北人口不斷增加，目前新北人口404萬3000人，每個月以3000人的速度成長，Google第二座辦公室開幕，是新的里程碑，也希望Google繼續成長茁壯，帶動AI技術產業蓬勃發展。

Google硬體副總裁彭昱鈞指出，Google自2006年在台灣設立第一個辦公室至今，台灣Google的營運規模持續擴張，陸續吸引了來自世界各地的人才加入，希望一起為全球科技創新努力、幫助台灣邁向成為亞洲矽谷的目標。

彭昱鈞也說，「我們在台灣的工程研發團隊集結了多元人才領域，包括軟體、硬體、半導體設計、產品開發、品管測試等。隨著在台灣研發團隊的成長，我們參與開發的裝置和技術也逐漸增加，除了Pixel智慧型手機系列，Pixel Watch智慧手錶、Fitbit健康穿戴裝置、Nest智慧音箱、Chromecast串流媒體播放器、其他智慧居家裝置等全球硬體產品，都有台灣團隊開發與貢獻的身影」。

台灣Google位於板橋的第二棟硬體研發辦公大樓今日落成啟用。圖／台灣Google提供

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