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離岸風電從無到有！王美花：經濟部「吃盡苦頭」 仍有三大挑戰待克服

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
王美花在致詞時表示，台灣離岸風電從無到有，經部吃盡苦頭，外商曾揚言要離開台灣，而今證明台灣是亞洲走得最快、最透明、最公平的市場。聯合報系資料照
王美花在致詞時表示，台灣離岸風電從無到有，經部吃盡苦頭，外商曾揚言要離開台灣，而今證明台灣是亞洲走得最快、最透明、最公平的市場。聯合報系資料照

沃旭能源25日舉行亞太最大900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯典禮，蔡總統和經濟部王美花親自出席。王美花在致詞時有感而發地說，台灣離岸風電從無到有，經部吃盡苦頭，外商曾揚言要離開台灣，而今證明台灣是亞洲走得最快、最透明、最公平的市場。

她還提及，當前台灣離岸風電發展，還面臨高通膨高利率的建造成本，連帶也會推升企業買綠電價格，必須完善企業CPPA信保機制，創造以更容易購電環境；此外也要推動國銀行庫支持離岸風電發展，這都需要跨部會合作，也需要總統協助，使得離岸風電走得順一點、穩一點。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場4月初已併網發電，25日邀請總統蔡英文、經濟部長王美花、總統府資政沈榮津等人出席併聯典禮。王美花說，蔡總統經常把他們找去，要求加速風場建置，台灣海峽已有297支風機、五個風場，未來成長會非常快速。

王美花還當著蔡英文的面大吐苦水，她說，離岸風電產業從無到有的這幾年，「總統我們真是吃盡了苦頭啊」，因為是一個全新的產業，相關規範、跨部會協調、中央與地方的協調，再到建立與開發商的合作等過程，一路以來都很辛苦，種種難關，經濟部一關一關解決克服。

王美花指出，台灣製造業占GDP的32％，都是國際供應鏈的一環，對綠電的需求日益緊促，台灣非常需要綠電以支持產業的發展。來台外商也會向王美花抱怨體制問題，歐洲商會也常找她開會，有外商跟她說其他亞洲國家其實也很需要離岸風電，如果台灣體制不改變就要離開台灣，到目前為止，台灣是亞洲國家中風電走得最快的國家，台灣不僅是開放的市場，也是公平、透明的市場。

而今，王美花指出，台灣的離岸風電已形成新的產業鏈，也成為台灣能源轉型的一環，這是蔡總統上任後一再催促經濟部做的事，「跟總統報告，今天我們很認真地做到這個地步」，希望未來可以愈做愈好。

王美花 經濟部 綠電 離岸風電

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