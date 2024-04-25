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卸經長後擔任獨董？台新金喊5月2日討論名單 王美花透過辦公室回應

中央社／ 台北25日電
經濟部長王美花將於5月20日卸任，知情人士證實，台新金董事長吳東亮積極延攬王美花進入台新金擔任下屆獨立董事，預計5月2日召開董事會，審查公司提名的董事名單。經濟部長王美花。圖／聯合報系資料照片
經濟部長王美花將於5月20日卸任，知情人士證實，台新金董事長吳東亮積極延攬王美花進入台新金擔任下屆獨立董事，預計5月2日召開董事會，審查公司提名的董事名單。經濟部長王美花。圖／聯合報系資料照片

經濟部王美花將於5月20日卸任，知情人士證實，台新金董事長吳東亮積極延攬王美花進入台新金擔任下屆獨立董事，預計5月2日召開董事會，審查公司提名的董事名單。

王美花透過部長辦公室表示，目前就是做好經濟部的工作，妥善交接相關業務，謝謝媒體關心。

崇越集團董事長郭智輝將出任經濟部長，成為財經內閣黑馬，王美花將於5月20日卸下職務。台新金將於今年6月股東會改選董事，知情人士證實，吳東亮先前確實已積極接觸王美花，希望爭取王美花進台新金擔任下屆獨董。

台新金發言體系表示，5月2日金控董事會才會討論提名的董事名單，目前對此暫無從評論。

業內人士表示，延攬卸任經長擔任公司獨董為台新金慣例，包括前經長王志剛、林義夫等，台新金為銀行起家，銀行授信必須對產業及政府政策方向有一定了解，經濟部出身人選對各產業都有相當掌握度，這是經長優勢。

此外，業內人士也說，現任台新金獨董林義夫任期將屆滿9年，台新金勢必要尋覓新人選，加上國際趨勢看重董事會女性比例，因此希望借重王美花專業，協助台新金更強化公司治理。

台新金 吳東亮 王美花 經濟部 股東會

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