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合庫力挺403花蓮地震受災企業 率先推出低利自辦專案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合作金庫。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
合作金庫。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

403強震後至今餘震不斷。合作金庫銀行積極配合政府救災，今日率先推出2.22%低利自辦專案，致力協助受災企業以最短時間取得所需資金，盡速重拾營運。

合作金庫銀行新訂「0403地震受災企業貸款專案」，提供有資金需求者，利率最低2.22%起貸款專案，凡行政院公告災區（花蓮縣）受災戶之中小企業或僅辦理稅籍登記之業者，持有相關證明文件（如：花蓮縣政府或所轄鄉（鎮、市）公所、稅捐稽徵機關、產業園區服務中心、產業園區管理局、各目的事業主管機關、經濟部委託之輔導單位出具之受災文件等），自即日起至2025年6月30日止，得就近洽合作金庫銀行營業單位提出申請，以實際行動力挺受災戶，協助早日重建美好家園。

此外，合作金庫除配合政府辦理各項天然災害之政策性貸款（中小企業災害復舊專案貸款、企業小頭家貸款、農漁企業天然災害重建復興貸款）外，也鼓勵企業申貸經濟部「低碳化智慧化轉型發展與納管工廠及特定工廠基礎設施優化專案貸款」，該專案貸款信保保證成數高、利率低及提供利息補貼，亦可緩解企業資金壓力。

合庫表示，合庫銀行為大家的銀行，長期以來秉持一貫力挺企業的立場，對扶植企業不遺餘力，提供多元化及完整服務，本著同理心主動關懷，協助受災企業重建，盡速恢復正常營運。

合作金庫 經濟部

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