快訊

國家警報響了！大雷雨狂轟「5縣市」 恐一路濕到這時

新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

股匯不同調？新台幣太弱？台股會泡沬嗎？台經院這麼看

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
在美國聯準會（Fed）準備收回資金的情況下，外資持股比重會下降，本土資金持有會持續墊高，未來台股仍有高點。路透
在美國聯準會（Fed）準備收回資金的情況下，外資持股比重會下降，本土資金持有會持續墊高，未來台股仍有高點。路透

台股近日雖震盪幅度大，但仍在2萬點高點左右，但新台幣貶值態勢也未見止跌，股匯同步情況似乎不再。台經院院長張建一今日表示，原因是台股目前以本土資金為主，外資力量不像以前那麼強；另外美國雖要縮表，但還未達到目標，錢還很多，美股也還會再高。至於台股會不會泡沬？他說，台股除AI支撐外，也是錢還是太多，「今年股市還有高點，還看不到泡沫」。

至於新台幣一路貶，張建一說，亞幣也全部都跌，所以問題出在美元太強，不是亞幣太弱。台經院景氣預測中心主任孫明德強調，金融市場震盪與供需有關，觀察日本股市上漲、日圓下跌，台灣也有類似情況，如土耳其、阿根廷等國家也呈現股匯市不同調，這是國際普遍現象，台灣無法置身事外。

張建一表示，過去經驗的確都是股匯都漲，因為外資只買權值股，如果一賣台股就跌，資金跟著匯出，台幣就跌，但現在相對不一樣，因為台股有很多ETF（指數型股票基金），因為高配息，就一定要買標的，一跌後面就承接，外資持有比率慢慢下降，反而本土資金為主力。

他說，目前資金仍很多，因為美國雖要縮表，但還未到目標，未來美股也還會高，如果沒有降息，資本市場還是大；至於台股現大震盪，是因為經濟好而且已到二萬點，年線已乖離2成，因此進行修正；在美國聯準會（Fed）準備收回資金的情況下，外資持股比重會下降，本土資金持有會持續墊高，未來台股仍有高點。

媒體詢問台股是否會出現泡沬？張建一答「股市還看不到泡沬」，他引述和碩董事長童子賢曾說「未來不是只有台積電，還有愈來愈多潛力股，然後，AI像是早上八、九點的太陽....」，所以中午會更熱。未來AI還有PC、手機甚至擴大運用。而除了AI支撐台股外，就是錢還是太多， 目前股市還沒有全面上漲，那時才是泡沬。

孫明德也說，之前就說美國升息24個月後才是壓力最大的時間，美國即使縮表，但現在還有九兆元，明年才會降到六兆元，等到美國不斷抽走資金，水就要倒流，這時對金融是另一個殺傷力。目前不少資金溢滿到亞洲市場，且今年是選舉年，有許多國家要發債，高利率、高收益，使得資金流向債券，在資本市場沒有新資金的情況下，要維持高股價並不容易，以致4月到現在很多股市都修正一成以上。

至於股匯不同調，孫明德表示，不是只有台灣，日本也是股市漲、日圓跌，土耳其、阿根廷都是貨幣重挫股市上揚，是大家都有的問題，只是往年很少見，因為今年外資主導的力量沒那麼強，這是國際普遍現象，不是只有台灣。

台經院 台股 外資 新台幣 美國聯準會 資本市場

延伸閱讀

美股漲輸台股「VOO報酬低0050一大截」 他憂沒投資價值

台經院上修今年CPI至2.13% 示警輸入性通膨壓力再現

台股24日收復2萬點恐僅是曇花一現？ 網笑「外資沒用」：內資錢更多

聯發科法說前股價跌破千元 台股僅剩14千金

相關新聞

520卸任在即！經長王美花談風電 4個字向蔡總統訴苦

經濟部近期因電價等能源議題備受關注，經濟部長王美花25日出席沃旭台灣目前為止最大離岸風場併聯典禮致詞時，大談推動風電甘苦...

股匯不同調？新台幣太弱？台股會泡沬嗎？台經院這麼看

台股近日雖震盪幅度大，但仍在2萬點高點左右，但新台幣貶值態勢也未見止跌，股匯同步情況似乎不再。台經院院長張建一今日表示，...

蔡英文：年底全台風機超過300座 台灣風電領先亞太

亞太地區到前為止的最大離岸風場-大彰化東南及西南第一階段離岸風場，今（25）日舉行完工併聯典禮，總統蔡英文出席並致詞，她...

桃園3、4月頻停電 台電初判新工程案多增加短路風險

近期桃園停電頻傳引發討論，台電總經理王耀庭今天指出，近5年桃園停電事故件數已從822件降至241件，但今年3、4月停電事...

台經院上修今年CPI至2.13% 示警輸入性通膨壓力再現

台灣經濟研究院今天公布今年最新經濟成長率預測為3.29%，較1月預測上修0.14個百分點，消費者物價指數（CPI）年增率...

亞太最大！大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯

沃旭能源25日宣布，大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯。此風場容量達900 MW建置完成，且全數併聯至台電電網運轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。