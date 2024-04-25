股匯不同調？新台幣太弱？台股會泡沬嗎？台經院這麼看

台股近日雖震盪幅度大，但仍在2萬點高點左右，但新台幣貶值態勢也未見止跌，股匯同步情況似乎不再。台經院院長張建一今日表示，原因是台股目前以本土資金為主，外資力量不像以前那麼強；另外美國雖要縮表，但還未達到目標，錢還很多，美股也還會再高。至於台股會不會泡沬？他說，台股除AI支撐外，也是錢還是太多，「今年股市還有高點，還看不到泡沫」。

至於新台幣一路貶，張建一說，亞幣也全部都跌，所以問題出在美元太強，不是亞幣太弱。台經院景氣預測中心主任孫明德強調，金融市場震盪與供需有關，觀察日本股市上漲、日圓下跌，台灣也有類似情況，如土耳其、阿根廷等國家也呈現股匯市不同調，這是國際普遍現象，台灣無法置身事外。

張建一表示，過去經驗的確都是股匯都漲，因為外資只買權值股，如果一賣台股就跌，資金跟著匯出，台幣就跌，但現在相對不一樣，因為台股有很多ETF（指數型股票基金），因為高配息，就一定要買標的，一跌後面就承接，外資持有比率慢慢下降，反而本土資金為主力。

他說，目前資金仍很多，因為美國雖要縮表，但還未到目標，未來美股也還會高，如果沒有降息，資本市場還是大；至於台股現大震盪，是因為經濟好而且已到二萬點，年線已乖離2成，因此進行修正；在美國聯準會（Fed）準備收回資金的情況下，外資持股比重會下降，本土資金持有會持續墊高，未來台股仍有高點。

媒體詢問台股是否會出現泡沬？張建一答「股市還看不到泡沬」，他引述和碩董事長童子賢曾說「未來不是只有台積電，還有愈來愈多潛力股，然後，AI像是早上八、九點的太陽....」，所以中午會更熱。未來AI還有PC、手機甚至擴大運用。而除了AI支撐台股外，就是錢還是太多， 目前股市還沒有全面上漲，那時才是泡沬。

孫明德也說，之前就說美國升息24個月後才是壓力最大的時間，美國即使縮表，但現在還有九兆元，明年才會降到六兆元，等到美國不斷抽走資金，水就要倒流，這時對金融是另一個殺傷力。目前不少資金溢滿到亞洲市場，且今年是選舉年，有許多國家要發債，高利率、高收益，使得資金流向債券，在資本市場沒有新資金的情況下，要維持高股價並不容易，以致4月到現在很多股市都修正一成以上。

至於股匯不同調，孫明德表示，不是只有台灣，日本也是股市漲、日圓跌，土耳其、阿根廷都是貨幣重挫股市上揚，是大家都有的問題，只是往年很少見，因為今年外資主導的力量沒那麼強，這是國際普遍現象，不是只有台灣。

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