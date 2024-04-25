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桃園3、4月頻停電 台電初判新工程案多增加短路風險

中央社／ 台北25日電
台電。聯合報系資料照
台電。聯合報系資料照

近期桃園停電頻傳引發討論，台電總經理王耀庭今天指出，近5年桃園停電事故件數已從822件降至241件，但今年3、4月停電事故件數確實增加，初判是因新工程建設案增多，線路切換量體大，增加短路風險。

王耀庭今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，說明近期桃園停電事故、核能退場、電價議題。

近期桃園停電事故頻繁，外界關切桃園地方電網是否不健康，王耀庭解釋，全台線路共1萬多條饋線，桃園就占1000多條，因大中小型工廠用電需求較多。

根據統計，2019到2023年桃園停電事故件數已從822件降至241件，但進一步分月統計，今年前3、4月停電事故件數確實逆勢增加，初步研判是因最近工程建設、新案增多，線路切換量體多，就容易受鹽塵害影響造成短路，但尚需進一步分析。

針對停電原因多為饋線跳脫，他解釋，電力輸送到市區鄉鎮後，每一條配電線路長約5、6公里，源頭都會裝設保護電驛，當偵測到瞬間短路，大量電源通過，就會基於保護機制跳脫，一條線路影響約5000戶。

王耀庭指出，各國饋線量體幾10萬公里、數百萬具設備，每一處都有機會故障，以日本東京電力公司為例，今年3月跳電次數477次，台灣則是377次。

核三廠按預定明年5月邁入除役階段，外界關切核能退場對電價影響。王耀庭表示，4月電價調漲是因戰爭影響燃料成本，從3000億暴增至6000多億。核三廠每年發150億度電，與火力發電成本差距每度約2元，1年成本影響約300億元，「所以是3000億和300億的差距」，可見核能退場影響電價幅度小，每度僅0.12元。

談及後續能源配比，王耀庭指出，再生能源因計算基礎問題，會延後一年至2026年達到20%占比目標，因此明年火力發電會比80%略多一點。他不諱言，能源是取捨問題，要使用核能，需先消除大家疑慮，且還有燃料棒儲存問題要考量。

經濟部每年召開2次電價費率審議會，對於今年電價是否會二度調漲，王耀庭說，要先看千億補貼有無到位，若立院有同意撥補，今年應可幾乎損益兩平、小虧100億，電價調漲與否交由9月電價審議會討論。

停電 電價

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