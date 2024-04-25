影／離岸風場完工併聯 王美花：台灣綠能走在最前面

經濟部長王美花出席在台中港沃旭台灣離岸風場運維中心完工併聯慶典，王美花致詞時表示，台灣要發展永續能源，要克服很多既有官僚體制的問題，要去突破一些想法。有不少開發商跟她說，亞洲有更多的國家要發展離岸風電，若台灣不改變，他們可能會離開去別的國家，但台灣到今天是走得最快，克服更多的問題。

王美花指出，台灣對於綠能發展，看起來很慢，但是跟其他國家比，卻是走在最前面，也最有效率克服問題。在疫情及俄烏戰爭後，離岸風岸面臨一些問題，政府一關一關解決問題。

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