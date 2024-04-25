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台經院上修今年CPI至2.13% 示警輸入性通膨壓力再現

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台經院上修今年CPI至2.13%，示警輸入性通膨壓力再現。示意圖/聯合報系資料照
台經院上修今年CPI至2.13%，示警輸入性通膨壓力再現。示意圖/聯合報系資料照

台灣經濟研究院今天公布今年最新經濟成長率預測為3.29%，較1月預測上修0.14個百分點，消費者物價指數（CPI）年增率也上修到2.13%。台經院認為，全球景氣復甦步調緩慢，地緣政治風險和貿易摩擦等不確定因素持續升溫，企業資本支出態度仍顯審慎，民間投資成長表現不如預期強勁，2024年經濟成長仍以民間消費為主要支撐。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，台灣基本面內需穩定，外銷持續擴張有助經濟，但要注意物價，因電價調漲及中東地緣政治風險，造成油價上漲、物價上漲，也會對國內輸入性通膨造成新一波壓力。

台經院指出，2024年台灣經濟成長模式呈現內外皆溫，預測2024年國內經濟成長率為3.29%，較上次預測上修0.14個百分點，且受基期影響下，成長率呈現逐季下滑。

台經院預測，隨著國內景氣復甦，民間消費成長動能仍穩健，民間投資雖重拾成長動能，但受地緣政治風險和貿易摩擦等不確定因素持續升溫，企業資本支出態度仍顯審慎，民間投資成長表現不如預期強勁，本次預測下修民間投資與上修國外淨需求表現。

台經院院長張建一指出，台灣4月景氣有比較好，但除AI外，其他都還不好，傳產業還要再觀察；原本他認為全年經濟成長率可以調得比3.29%更高，但是內部顧問擔心有其他變數，例如若美國總統川普當選，資本市場會提早在大總前反映，就會影響實體經濟，台灣可能會受影響。他說，目前看起來傳產會慢慢上來，除了去年基期低，也要看AI能否擴大運用到傳產。

孫明德分析，國際貨幣基金（IMF）上修全球經濟成長率，其中美國比原本預期好，但中國大陸中氣不足，而美國因物價居高不下，降息往後拖，次數也會比原先少。現在全球經濟兩大壓力，一個來自美國何時降息，一個是中東情勢，前者狀況是，隱憂是美國經濟表現強勁，降息時間會往後拖，「美國想降降不了，日本想升升不了」，他估歐洲及東南亞可能會率先降息。

他說，台灣AI相關商機帶動出口，去年下半年開始一路上升，今年第一季台灣經濟是各國表現最好，但台灣投資還要等一段間才會好，因為目前外貿出口集中資通訊產業，其他產業還要等一段時間，今年投資要靠公共工程及政府投資支撐基本面；內需消費持續擴張，今年估汽車銷售及觀光旅遊會不錯，520後也應該會有新政策挹注內需消費。

對於未來經濟情勢，孫明德認為存在三大變數，分別是一、中東變數，伊朗及以色列的軍事行動都相對克制，加上美國積極斡旋，預期雙方短時間內進一步擴大衝突的可能性不高，要觀察未來是否會再擦槍走火；二、主要央行貨幣轉折點，美國看起來會繼續按兵不動，歐洲及東南亞先降息；三、中國需求不振何時轉機，由於中國將產品往國外倒，前二年是石化鋼鐵，接下來是電動車，會引發各國不滿，因此估新的貿易戰會在電通車及綠色商品展開。

通膨警報未解，台經院預測2024年CPI成長率為2.13%，較前次預測上修0.18個百分點，孫明德指出，服務類物價具僵固性，外食費與房租漲勢延續，加上國內電價調漲正式上路，都可能形成較高的通膨預期。目前美國經濟正在回神，台灣整個資通訊產品的出口對於台灣經濟當然有幫助，但是因為中東地緣政治不穩定，所以造成油價上漲、物價上漲，也會對國內輸入性通膨造成新一波壓力。

消費者物價指數 美國經濟

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