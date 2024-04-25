亞太最大！大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯

沃旭能源25日宣布，大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯。此風場容量達900 MW建置完成，且全數併聯至台電電網運轉發電，成為亞太區規模最大的營運中離岸風場。此一里程碑不僅將台灣離岸風電建置容量直接翻倍，也從無到有催生在地離岸風電產業生態系。

沃旭能源也宣布，第二座大規模離岸風場-大彰化西南第二階段及西北離岸風場920MW併網容量，2020年7月與台積電（2330）簽訂企業購售電契約後，目前工程進度順利，預訂2025年底前可完成風場建置。

總統蔡英文致詞時表示，台灣用8年時間完成能源轉型政策的落實，甚至從台灣第一到亞洲最大，目前離岸風電累計已達296座風機，累計風場容量2.37GW(百萬瓩)，預計到年底風機可超過300座，明年風場容量目標為5.6GW，「台灣一定要邁向更乾淨、永續的未來，這條路我們會一直走下去。」

沃旭能源今天在位於台中港的沃旭台灣離岸風場運維中心舉辦慶祝典禮，由沃旭能源全球執行長麥茲尼博（Mads Nipper）、沃旭能源集團營運長派崔克哈奈（Patrick Harnett）、沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）及沃旭台灣董事長汪欣潔等人主持。

出席貴賓包括總統蔡英文、總統府資政沈榮津、總統府副秘書長張惇涵、經濟部長王美花、多位駐台代表、彰化東南離岸風場投資人加拿大魁北克退休金管理機構（CDPQ）及台灣國泰永續私募股權基金的代表、本地供應商與銀行夥伴。

麥茲尼博表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯，對於沃旭、台灣來說都是重要成果。這是沃旭在歐洲以外首個百萬瓩(GW)規模的離岸風力發電廠，也是亞太區規模最大的離岸風場，進一步鞏固台灣在亞太離岸風電的領先地位。

2024年對沃旭來說也是破紀錄的一年，沃旭在全球建置中的離岸風場總容量高達7.6GW，其中包括920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場。

古沛明表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場是極具歷史意義的旗艦型離岸風電計畫，成功啟動台灣在地離岸風電產業鏈發展，並為台灣能源轉型和淨零目標做出重大貢獻。

沃旭能源於2021年3月啟動大彰化東南及西南第一階段雕岸風場海上建置工程，今年4月初宣布111座西門子歌美颯SG 8.0-167DD風機安裝完成，並且全數併網發電。

這項計畫，是由605.2MW大彰化東南離岸風場，以及294.8MW大彰化西南第一階段離風場組成。

其中，大彰化東南離岸風場由沃旭能源持股50%，另外50%股權由國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構以及台灣「國泰永續私募股權基金」組成的合資公司持有。

大彰化西南第一階段離岸風場，則是百分之百由沃旭能源擁有。

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