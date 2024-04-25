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蔡英文：年底全台風機超過300座 台灣風電領先亞太

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
總統蔡英文表示，預計今年底前，風機座數將超過300座，台灣不只領先亞太，在全世界也名列前茅。記者陳儷方／攝影
總統蔡英文表示，預計今年底前，風機座數將超過300座，台灣不只領先亞太，在全世界也名列前茅。記者陳儷方／攝影

亞太地區到前為止的最大離岸風場-大彰化東南及西南第一階段離岸風場，今（25）日舉行完工併聯典禮，總統蔡英文出席並致詞，她表示，從2016年到現在，離岸風機已完成296座，累積裝置容量達2.37GW，預計今年底前，風機座數將超過300座，台灣不只領先亞太，在全世界也名列前茅。

蔡英文說，用了8年的時間讓政策白皮書上 「能源轉型」四個字，從目標變成眼前實際的場景，現在台灣有亞洲最大風場，也有自己的離岸風電供應鏈，像是興達海基和世紀鋼為台灣建立起水下基礎的生產能力，還有東方風能籌組台灣最大規模的海事工程船隊，台船也參與建造的亞洲最大海事工程船環海翡翠輪，此時此刻已在彰化外海工作。

蔡英文指出，能源轉型的背後，更有台灣人對於新事物的挑戰及對永續發展的追求，在台灣能源轉型的這條路上，很高興有沃旭 、許多本土及國際開發商的投入，感謝公民營事業銀行及學術單位法人機構、在地供應商的努力， 才有今天的成果，還有沈榮津資政、王美花部長所帶領的經濟部團隊，包括能源署、產發署過去8年都在第一線上打拚。

蔡英文說，「未來我們可以很驕傲的向孩子們說，看看臺灣海上的那些風機，那是我們這一代人，為了下一代人的永續發展，替台灣留下來的資產」，強調未來一定要邁向更乾淨更永續的未來，台灣會堅持走下去。

沃旭指出，沃旭900MW的大彰化東南及西南第一階段離岸風場，已併入台電電網運轉發電，躉購費率每度約5.5元。沃旭正在建置另一個大規模的案場，920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場，2020年已與台積電簽訂企業購售電合約，預計2025年底完成建置。

台積電 蔡英文 離岸風電

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