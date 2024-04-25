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台經院3月景氣動向「二升一降」製造業、服務業上揚！營建業連二跌

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台經院今天發布3月景氣動向調，三大產業營業氣候測驗點「二升一降」。圖為台北市萬華區1間賣場結帳人潮。聯合報系資料照。中央社
台經院今天發布3月景氣動向調，三大產業營業氣候測驗點「二升一降」。圖為台北市萬華區1間賣場結帳人潮。聯合報系資料照。中央社

台經院今天發布3月景氣動向調，三大產業營業氣候測驗點「二升一降」，其中製造業連續四個月上揚，主要受惠AI新興科技應用商機，製造業外銷與生產回溫；台股交易熱絡，服務業也結束先前連二月下滑轉為上揚；營建業測驗點雖連二個月下跌，但3月跌幅0.24點極為有限，研判營建業對景氣看法與上月維持不變。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業3月看好景氣比2月比率多37.4個百分點，看壞比率減少25%，對未來半年看法則是差不多，看起來是逐季變好。

台經院指出，國內受惠於人工智慧等新興科技應用商機持續強勁，加上傳產類外銷與生產普遍回溫，製造業出口、生產指數與外銷訂單均較上月增加，製造業看好當月景氣表現的廠商比率較上月調查明顯改善。未來半年景氣部分，化學工業、橡塑膠製品業、非金屬礦物業、機械設備製造修配業與電子機械業都看好未來半年景氣看法，鋼鐵基本工業與金屬製品業看法偏向持平。

將製造業對當月及未來半年景氣看法比率調查結果，經過模型試算後，3月製造業營業氣候測驗點為99.10點，較上月修正後98.22點上揚0.88點，製造業測驗點呈現連續四個月上揚。

服務業則受惠於台股交投熱絡，分紅保單與投資型保單銷量大增，有助於金融相關服務業看好當月景氣表現。在未來半年景氣看法上，近期國內發生花蓮大地震影響當地觀光產業，加上食安事件頻傳引起民眾心理上的疑慮，雖有近四成的餐旅業者看好未來半年景氣表現，但也有兩成餐旅業者看壞未來半年景氣表現。另外雖股市表現好，但金融市場對美國聯準會的降息預期持續消退，且台灣大型ETF上市跌破發行價影響投資人信心，後續跟進意願趨向謹慎，證券業者對未來半年景氣看法偏向兩極。

綜合服務業對景氣看法調查結果，經過模型試算後，3月服務業營業氣候測驗點為95.02點，較上月上揚2.53點，結束先前連續兩個月下滑轉為上揚。

3月營建業營業氣候測驗點為103.24點，較2月微幅下跌0.24點，連續第二個月下滑。台經院產經資料庫總監劉佩真分析，3月營建業下滑主要是營造業對當月看法不如預期，但整體跌幅有限，可以持平看待。

劉佩真表示，3月營造業表現因台中巨蛋及台北環狀捷運線啟動，以及製造業景氣回春，科技業廠房廠辦興建陸續啟動，近期房市交易活絡也帶動房屋建築工程，訂單量有上揚，但相對有些疑慮，原因是成本因3月國際油價上揚導致機具油耗成本增加，另外勞務因缺工而上漲，以及建材成本居高不下等，成本面看法平淡。

房市部分，她說，相較去年3月，今年房市環境有好轉態勢，未來通膨上升也帶動投資保值，對房市需求增加，加上台股表現好，對房市帶來財富效果，新青安也帶動剛性需求等，短期內房市信心度仍維持於一定的水準。

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