看衰台灣房市？外國人投資不動產年減35%寫次低

平均地權條例修正案去年上路，限制私法人購置住宅，衝擊外資投資台灣不動產意願。住商機構彙整經濟部數據，2023年核准華僑及外國人來台投資不動產業金額約2.38億美元，較2022年下滑約35%，為2012年以來次低。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，擔心透過第三地公司的外資來台炒房，政府之前有房地合一對外國人課以重稅，去年因平均地權條例修法，限制私法人購置住宅，種種法規限制加上國內案源不多，使外國投資態度轉趨保守。

住商機構觀察經濟部相關統計發現，2012年由於房市景氣處於低檔，當時核准華僑及外國人來台投資不動產業金額，創1.75億美元最低紀錄，之後2013~2015年房市反轉進入多頭，每年吸引餘4.8億美元的外資投資。

不過2016年房地合一稅正式上路，投資金額驟減至3.17億美元，直到2017年出現反彈，投資金額達7.17億美元創新高，之後連年下滑，直到房市於疫情情間復甦，2021年外資投資金額創6.53億美元的歷年次高。

但隨著全球局勢震盪，2022、2023年出現連二年下滑。2022年核准華僑及外國人來台投資不動產業金額約3.66億美元，年減率達44%，到了2023年投資金額約2.38億美元，較2022年同期減幅約35%，也是自2012年以來次低。

徐佳馨表示，2022、2023年全球經濟不穩，且各國陸續進入升息循環，增添不動產市場不確定性。國內不動產市場受政策影響，2023年交易量大幅下滑，且適逢2024年大選前夕，地緣政治亦觸動投資人敏感神經，加上台灣多數具有長期投資效益的不動產多為單一業主持有，現行法規以閉鎖期打房，讓缺案問題雪上加霜，外企投資腳步也趨緩。

除了政經局勢等因素，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，外國人投資亦有不少為僑外資，在房地合一稅制被納入高稅率族群，需被課以重稅，同時去年平均地權條例修法，規範私法人購置住宅，種種因素讓海外買家購置房地產較為保守。

不過，近年不少台商回歸，因應高資產族群需求所成立的家族辦公室也成為新顯學，面對政經動盪與不可確定未來，不動產業會進入新局面。 華僑、外國人投資不動產業金額統計。資料來源／住商機構提供

商品推薦