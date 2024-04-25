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咖啡會漲嗎？羅布斯塔咖啡豆徘徊在歷史高點附近

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
FXTM 富拓全新羅布斯塔咖啡差價合約走勢。(FXTM 富拓/提供)
FXTM 富拓全新羅布斯塔咖啡差價合約走勢。(FXTM 富拓/提供)

FXTM 富拓高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示， 上周因基本面因素加劇全球供應擔憂，羅布斯塔咖啡價格飆升至紀錄新高，今(2024)年內漲幅超過35%，羅布斯塔咖啡價格接近紀錄高點。

羅布斯塔咖啡豆通常用於製作濃縮咖啡，占世界咖啡產量40%以上；這種咖啡主要生長在越南、巴西、印尼、烏干達和印度。FXTM 富拓全新羅布斯塔咖啡差價合約（CFD）追蹤美國洲際交易所羅布斯塔咖啡期貨，這是羅布斯塔咖啡生產商的全球基準，目前已靠近歷史高位！

羅布斯塔咖啡價格持續走高。自 2024 年初以來，受基本面因素驅動，該大宗商品價格已大漲逾35%。惡劣天氣、樹木老化和貨運中斷等因素繼續加劇人們對這種咖啡品種全球短缺的擔憂。這進而引發烘焙商的恐慌性購買，進一步推動了羅布斯塔咖啡價格上漲。

越南是世界上最大的羅布斯塔咖啡生產國，約占全球產量的35%。熱浪天氣和樹木老化預計將影響作物產量，人們越來越擔心灌溉用水不足可能會影響下一季的產量。世界第二大羅布斯塔咖啡生產國巴西也面臨著考驗。巴西約占全球羅布斯塔咖啡產量的 28%，惡劣的天氣條件也威脅其生產狀況。隨著2024年採收季臨近，人們對巴西羅布斯塔咖啡產量感到擔心。

一系列負面因素繼續影響著世界上最大的兩個羅布斯塔咖啡生產國的產量。羅布斯塔咖啡價格目前接近歷史高位，後市有望進一步走高。技術面上，1小時圖上，羅布斯塔咖啡呈現區間波動，支撐位和阻力位分別在4,130和4,280。該大宗商品趨於繼續上行，但短期內可能迎來一些回檔，直到多頭重新發力上攻。潛在支撐位分別在4,130、4,040和3,980。

咖啡豆示意圖。圖／ingimage
咖啡豆示意圖。圖／ingimage

咖啡

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