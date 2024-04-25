景順：市場整理健康 風險資產評價將更具吸引力

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為，美國聯準會在6月降息及今年總共降息三次的可能性高，此外，目前市場經歷的整理仍然健康，風險資產的評價將更具吸引力。

10年期美國公債殖利率上周上漲至自去年11月以來的最高水準，主要原因是美國幾周前公佈的消費者物價指數(CPI)高於預期，導致市場普遍調整對美聯準會今年政策的預期。上周公布的零售銷售數據遠高於預期，且聯邦公開市場委員會成員接連發表鷹派言論，強化市場的這種看法。

美聯準會主席鮑爾(Jay Powell)表示：「最近的數據明顯沒有給我們帶來更大的信心，反而顯示可能需要比預期更長的時間才能確立信心。目前，鑒於勞動力市場的強勁表現，以及至今為止在通膨方面取得的進展，讓限制性政策用更多時間發揮成效，讓數據和不斷變化的市場前景提供指引，會是妥善的做法。如果通膨持續走高，我們會在必要的時間內將利率維持在當前的限制水準。」

美聯準會上周發布的《金融穩定報告》表示：「持續的通膨壓力導致貨幣政策立場比預期更加緊縮，這仍然是最常被提及的風險，近四分之三的受訪者都提到了這一點。略低於三分之二的受訪者提到政策的不確定性對金融體系構成的風險，這明顯高於10月分的報告。」

儘管中東局勢緊張，但西德州原油價格上周從近期高點回落。首先，美國的石油產量能夠極大地緩解中東地緣政治風險對油價的影響。根據美國能源資訊署的資料，自2018年以來，美國一直是最大的原油生產國，美國2023年的原油日產量為1,290萬桶，遠高於第二大石油生產國俄羅斯1,010萬桶和沙烏地阿拉伯970萬桶的日產量。

雖然中東局勢緊張，但情況或許並不像許多人擔心的那樣嚴重。此外，有觀點認為利率將在更長時間內保持高點，這可能會在一定程度上抑制需求，這也給油價帶來一定的下檔壓力。

最新的英國CPI數據進一步證明英國通膨仍將居高不下。服務業通膨有所放緩，但放緩程度不及市場觀察人士預期。此外，英國工資成長的放緩幅度也低於預期。這導致市場改變對英國央行降息時間的普遍看法。

然而，Kristina Hooper對英國央行將在第2季結束前降息仍有期待。英國央行副行長Dave Ramsden的言論增加我的信心，他表示：「鑒於4月英國能源監管機構(Ofgem)價格上限下調，同時考慮到3月預算維持燃油稅凍結，那麼在其他條件不變的情況下，我們相信4月份整體CPI通膨將大幅下降至接近2%的目標水準。」英國失業率從1月的3.9%大幅上升至2月的4.2%，為儘早放寬政策提供支撐。

3月份歐元區年通膨率為2.4%，低於2月份的2.6%和1月份的2.8%。這與一年前6.9%相比，已經取得明顯進展。

3月除食品和能源以外的核心通膨年增長2.9%，不包括煙草，核心通膨為2.6%。在這種趨勢下，歐洲央行有望在6月會議上宣布降息。

大量數據顯示美國經濟相當強勁。以高收益債券利差為例，利差在過去幾個月實際已經有所收斂，遠低於4.93%的30年均值，也遠低於歷史上衰退時期7.5%的水準。

然而，一些數據顯示，消費者（至少是低收入家庭）已開始面臨一些不利因素。例如，美國第4季信用卡拖欠率達到了費城聯邦儲備銀行自2012年開始追蹤此資料以來的最高水準。一些信用卡發行銀行比其他銀行更容易受到拖欠率上升的影響。

如果失業率顯著上升，可能會對低收入家庭產生相應的影響，尤其是考慮到他們的儲蓄水準較低。，這意味著他們將缺乏抵禦經濟不利因素的緩衝能力。雖然這種情景出現的可能性不大，但仍需要保持謹慎。

同樣值得關注的是，中國大陸第1季的國內生產毛額出乎意料地高於預期。這顯示，有針對性的財政刺激措施正不斷增強市場信心，對經濟帶來有利影響。

與此同時，加拿大上周公布2024年聯邦預算。儘管其中一些提議可能會促進經濟增長，並有助於提高家庭金融穩定性，但也引發了人們對政府債務以及償債成本高昂的擔憂。

風險資產明顯承受壓力，而且可能會隨著債券殖利率上升而繼續受抑。但這也會過去的。美聯準會在6月降息及今年總共降息三次的可能性很大。但市場可能不會改變預期，因此風險資產的壓力可能也不會減輕，除非有重要數據顯示抗通膨取得更多進展，以及經濟「有所降溫」。

一旦有更多跡象顯示美國抗通膨取得進展，就有理由持樂觀態度。目前市場經歷的回調仍然健康，而且使風險資產的評價更具吸引力。此外，市場仍有大量資金處於觀望態度，隨時會流入市場。

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