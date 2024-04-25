財經聚焦／勞退新制20年 一次領、晚領為何成主流

勞退新制二○○五年七月上路，明年將滿廿年，隨著政策實施時間拉長，請領勞工人數也突破百萬人，到去年底已有一○七萬餘名勞工請領退休金。根據統計，一次領的人數達一○六萬餘人，領取金額從一開始每人平均不到十萬元，去年已增至卅四點五萬元，預期未來將逐年增加；月領金額隨著每人累積帳戶總額不同差異甚大，有人可能只領兩、三千元，但也有人因為將舊制退休金轉入，月領三、四萬多元，安穩過退休生活。

特別的是， 請領新制退休金年齡高點除一般所知的六十歲之外，六十五歲堪稱第二個請領高峰，可以看出相較勞保老年年金勞工搶著提早領，勞退新制因為愈晚領，反而可以繼續分配收益，不少勞工寧可選擇晚領。

勞退新制採確定提撥制，與勞保隨收隨付制、勞退舊制確定給付制不同，其中勞保老年給付屬於第一層退休金，舊制或新制退休金屬於第二層保障。新制退休金來源來自雇主每月為員工固定提撥薪資百分之六到個人專戶，透過時間累積，加上勞工可自提，以及每年基金收益分配，年滿六十歲時就可請領專戶所有總額。

統計至去年底為止，共有一○五萬六五八人請領新制一次退休金；符合提撥年資滿十五年以上，選擇請領月領的勞工則有一萬五四三四人。選擇一次退休金的勞工人數遠超過月領勞工，除了因選擇月領設有十五年年資門檻外，由於新制上路短，帳戶金額較少，月領金額是以帳戶總額除以平均餘命及利率等基礎計算，月領金額只有幾千元，不如領一筆錢較能有效運用。

具體來看，新制上路初期，平均每位勞工即使一次領，總額也不高。二○○五年到二○一一年，每人平均約領六點四萬元，但二○一三年增加到十二點七萬元，直到二○二一年已經破卅萬元，當年度九千多人請領，平均每人領卅一點五萬元，去年平均每人領卅四點四萬元，對勞工不無小補。

至於選月領的一萬多名勞工領了多少，據了解差異性非常大。有人因為帳戶總額不多，月領金額可能只有四、五千元，擔心一筆錢領走不善運用又很快花費殆盡，因此選擇月領；也有人因將結清的舊制退休金轉入新制帳戶，因此帳戶總額達到三、四百萬元，甚至七、八百萬元，若選月領，以六十歲平均餘命約廿三年計算，月領金額可到三、四萬元，等於每季都有一筆穩定的月退休金。

請領人數也可看出逐年加速幅度變大，從早期一年五萬餘人請領，去年就有十二點三萬人請領，意味除了勞保之外，第二或第三筆退休金到手的勞工進入百萬人口後，不只金額增加，人數也將快速增加。

但相較勞保平均請領年齡只有六十一歲左右，勞退新制退休金歷年請領年齡高峰除了出現在六十歲外，六十一、六十二、六十三歲等請領人數都驟減，而是直接跳到六十五歲，明顯看出勞工對第二筆退休金傾向晚領。

專家解讀，首先，愈來愈多勞工延後離開職場，只要工作一天，雇主就會繼續提撥退休金，除非有急用，否則勞工不會想先領；其次，近幾年高齡勞工重新投入職場人數變多，這些高齡者可能因為已領勞保老年年金中，不急著領新制退休金；最後，每個新制退休金專戶都可參與勞退新制基金收益分配，專戶金額愈多、分紅愈多，助長勞工延後領新制退休金現象。

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