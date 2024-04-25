工總潘俊榮新使命…強化世代交替

全國工業總會昨（24）日召開會員大會並改選理監事，新任理事長正式由工信集團總裁潘俊榮接任，今年已逾80歲的潘俊榮表示，他加入工總至已經30多年，從統一（1216）集團前董事長高清愿擔任理事長的時代就是成員之一，對工總非常了解，也有很深的情感與使命感。

潘俊榮表示，他接工總理事長之後有兩大原則將會堅持，一是讓工總的十大產業都能有機會發聲，二是要強化世代交替，尤其在世代交替方面，他希望理事長只當一屆就不再續任，改由其他新血擔綱未來大任。

外界形容潘俊榮擔任理事長後，將能充份發揮他超強的溝通協調能力，代表產業界向政府爭取權益。不過潘俊榮說明，工總主要是由十大產業共同組成，他希望之後能由十大產業各個召集人先行整合各自的問題後，交由副理事長約政府相關單位坐下來溝通問題。

潘俊榮強調，「我期待採取圓滿的方式來解決問題」，這意謂著工總未來提出的任何建言，都會先評估政府是否具體能做得到，要是短期做不到寧可少講。

業界形容，潘俊榮個性豪邁、人際關係廣泛，不僅與藍、綠、白各陣營交情都不錯，也因曾在大陸投資，與大陸關係良好。

日前賴政府新內閣名單浮上檯面，新任國發會主委劉鏡清也曾擔任工總顧問，大家相信，隨著潘俊榮接任工總新理事長後，將能代表產業界與新內閣建立順暢的溝通管道。

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