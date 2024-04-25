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聯合報系數位訂閱 獲亞洲冠軍

聯合報／ 特派記者林以君／吉隆坡報導

聯合報系推出數位訂閱制產品四年，昨天在馬來西亞吉隆坡舉行的世界新聞出版協會（WAN-IFRA）亞洲大賽，拿下「最佳數位訂閱制／讀者收益策略」亞洲冠軍。這也是聯合報系連續第二年獲得該類別亞洲冠軍，並晉級下月廿七日在丹麥哥本哈根舉行的全球決賽資格。

丹麥歌本哈根全球決賽由各洲區冠軍再戰一次，各洲區競賽時的評審退場，改由新組成的評審團進行決選，聯合報系將與來自美洲、歐洲、非洲及南亞地區的冠軍得主爭取全球決賽冠軍。

聯合報系參賽作品以報系數據發展部開發的數據驅動模組—「智慧策展（CurateX Program）」，驗證並提升報系內各平台的付費內容、即時新聞、訂戶互動等轉換成效。

聯合報數位版是使用「智慧策展」模組和「共識地圖」等策展工具最頻繁的數位平台，相當於智慧策展應用的火車頭。數位版付費訂閱制運用智慧策展模組近三年，精準提供目標分眾用戶所需，且有別於競媒的深度新聞內容；同時藉數據指標加強與訂戶互動。

聯合報系使用智慧策展模組並精進各種策展工具，準確提供不同平台目標受眾所需內容，不僅提升聯合報數位版訂閱效率，也能即時掌握數據指標反映出的訂戶需求變化，回饋給供稿端，達成訂戶留存。

聯合報系連三年在全球兩大媒體協會組織的數位操作、訂閱制策展締造台灣紀錄，為亞洲領先者。

丹麥 地圖 馬來西亞

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