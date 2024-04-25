台日韓對陸、港出口依存度 創近年新低

財政部昨天發布台韓日美對陸港貿易概況報告，以美中貿易戰為分界，近五年對陸港出口由助力轉為阻力，影響所及，去年台、韓對陸港出口依存度各為百分之卅五點二、廿三點七，為廿一年來新低；日本百分之廿二點一為十五年新低，美國的百分之八點七也是近年較低水準。

針對陸港貿易，財政部表示，隨美中貿易衝突、疫情及地緣政治風險等引發全球供應鏈重組，加上中國大陸經濟放緩，台、韓、日由陸港驅動出口成長模式遭遇瓶頸，去年對陸港出口依存度降至十五到廿一年低點，連同美國在內，四個經濟體近五年對陸港外銷表現均不及同期間總出口。

以產業來看，財政部分析，二○一三年迄今十年間，台、韓、日均以面板受創較重，南韓、日本更因主力產品積體電路、汽車零附件外銷反轉走跌，對陸港出口各衰退百分之十三點六、百分之四點七，台灣與美國分別在積體電路、能源產品輸出帶動下，成長百分之廿一點五、百分之七。

財政部認為，近來美國對中國大陸戰略從「脫鉤」到「去風險」，從陸港進口已有劇烈變化，規模值由二○一三到二○一八年成長兩成，轉為二○一八到二○二三年減兩成，去年占比降至百分之一四的十九年新低。

至於台、韓近十年自陸港進口分別擴增六成、七成，都是積體電路推升，日本因服飾及鞋類進口萎縮，衰退百分之四。而隨中國大陸外貿結構轉向科技屬性的「新三樣（電動車、鋰電池、太陽能）」，四個經濟體自陸港進口蓄電池倍增，尤以美、韓為最。

出、進口相抵後，台、韓對陸港享有出超，但南韓近年呈現縮減，日、美因對陸港手機、電腦等產品倚賴較深，多呈入超。當前世界經濟朝向以美、中為首的供應鏈分化、區域化與在地化發展，對台、韓、日、美與陸港貿易連結之影響持續在演變中。

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