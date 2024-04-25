快訊

大雷雨灌台南 粉專：範圍更廣、強度更強「很像梅雨的春雨」

隋棠孩子被地震嚇到失眠 讚老師「1舉動」：以人為本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台日韓對陸、港出口依存度 創近年新低

聯合報／ 記者呂俊儀／台北報導

財政部昨天發布台韓日美對陸港貿易概況報告，以美中貿易戰為分界，近五年對陸港出口由助力轉為阻力，影響所及，去年台、韓對陸港出口依存度各為百分之卅五點二、廿三點七，為廿一年來新低；日本百分之廿二點一為十五年新低，美國的百分之八點七也是近年較低水準。

針對陸港貿易，財政部表示，隨美中貿易衝突、疫情及地緣政治風險等引發全球供應鏈重組，加上中國大陸經濟放緩，台、韓、日由陸港驅動出口成長模式遭遇瓶頸，去年對陸港出口依存度降至十五到廿一年低點，連同美國在內，四個經濟體近五年對陸港外銷表現均不及同期間總出口。

以產業來看，財政部分析，二○一三年迄今十年間，台、韓、日均以面板受創較重，南韓、日本更因主力產品積體電路、汽車零附件外銷反轉走跌，對陸港出口各衰退百分之十三點六、百分之四點七，台灣與美國分別在積體電路、能源產品輸出帶動下，成長百分之廿一點五、百分之七。

財政部認為，近來美國對中國大陸戰略從「脫鉤」到「去風險」，從陸港進口已有劇烈變化，規模值由二○一三到二○一八年成長兩成，轉為二○一八到二○二三年減兩成，去年占比降至百分之一四的十九年新低。

至於台、韓近十年自陸港進口分別擴增六成、七成，都是積體電路推升，日本因服飾及鞋類進口萎縮，衰退百分之四。而隨中國大陸外貿結構轉向科技屬性的「新三樣（電動車、鋰電池、太陽能）」，四個經濟體自陸港進口蓄電池倍增，尤以美、韓為最。

出、進口相抵後，台、韓對陸港享有出超，但南韓近年呈現縮減，日、美因對陸港手機、電腦等產品倚賴較深，多呈入超。當前世界經濟朝向以美、中為首的供應鏈分化、區域化與在地化發展，對台、韓、日、美與陸港貿易連結之影響持續在演變中。

日本 美國

延伸閱讀

花蓮強震 日韓政府挺台捐款逾4500萬元

蕭美琴運回23瓶私酒風波 黃揚明揪出不合理：兩部門拍馬屁？

亞洲股市早盤反彈 日韓澳股上漲1%以上 晶片股續跌

蕭美琴帶私酒返台免查？外交部：依規定辦理

相關新聞

陸釋善意…觀光、航空準備好了 業界：熱切期盼

大陸國台辦昨（24）日釋出兩岸交流善意，觀光、航空業均表示「準備好了」。華航、長榮航最後一塊客運失土可望收復，兩家業者都...

我對陸港出口依賴…21年最低 南韓、日本也同步下降

財政部昨（24）日表示，中國大陸及香港在台灣、南韓、日本出口角色出現轉變，美中貿易戰後，因大陸經濟成長減速，從對外貿的助...

台日韓對陸、港出口依存度 創近年新低

財政部昨天發布台韓日美對陸港貿易概況報告，以美中貿易戰為分界，近五年對陸港出口由助力轉為阻力，影響所及，去年台、韓對陸港...

聯合報系數位訂閱 獲亞洲冠軍

聯合報系推出數位訂閱制產品四年，昨天在馬來西亞吉隆坡舉行的世界新聞出版協會（WAN-IFRA）亞洲大賽，拿下「最佳數位訂...

財經聚焦／勞退新制20年 一次領、晚領為何成主流

勞退新制二○○五年七月上路，明年將滿廿年，隨著政策實施時間拉長，請領勞工人數也突破百萬人，到去年底已有一○七萬餘名勞工請...

龍邦完全執政！王燕軍、詹晋嘉助陣 能擦亮泰山老招牌？

去年5月市場派龍邦挾股權優勢，成功入主由詹家掌權逾70年的食品大廠泰山，又將在今年5月底再次改選9席董事，但最終只有龍邦提出同額董事候選人。除了意味結局已定，龍邦將清理戰場，使經營權更加穩固，另也與盟友示好，由李登輝基金會前秘書長王燕軍與泰山前副董詹晋嘉等人，取代原詹家的董事勢力。 但未來龍邦完全執政泰山之後，能不能重新擦亮老店招牌？外界也都拭目以待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。