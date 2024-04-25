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陸釋善意…觀光、航空準備好了 業界：熱切期盼

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
大陸國台辦昨（24）日釋出兩岸交流善意，觀光、航空業均表示「準備好了」。圖為旅行團示意圖。記者黃仲明／攝影
大陸國台辦昨（24）日釋出兩岸交流善意，觀光、航空業均表示「準備好了」。圖為旅行團示意圖。記者黃仲明／攝影

大陸國台辦昨（24）日釋出兩岸交流善意，觀光、航空業均表示「準備好了」。華航（2610）、長榮航（2618）最後一塊客運失土可望收復，兩家業者都將因應政策，即時調整、增加航班。雄獅（2731）、鳳凰（5706）等指標旅行社也表示，樂見兩岸觀光政策有望出現新轉機，隨時可以推出相應的產品。

對於大陸國台辦宣布，將採取積極措施推動包括旅遊的兩岸交流合作，台灣旅遊業界皆表示「熱切期盼」，也積極配合政府政策。

觀光股、航空股昨日受到此消息激勵，攜手大漲。其中，上市觀光指數收132.87點，大漲2.36點，漲幅達1.81%；航空雙雄股價也同步高飛，長榮航收34.55元，上漲1.95元，漲幅近6%；華航則收20.55元，上漲0.5元，漲幅近2.5%。

根據全國商總統計，過去兩岸旅遊交流最繁榮之際，每年台灣到大陸約405萬人次，大陸來台灣旅遊超過415萬人次，為兩岸同步帶入龐大旅遊商機。

國內觀光業者指出，之前解除赴陸禁團限制後，兩岸旅遊市場明顯回溫，國內宣布6月開始禁團令後，市場需求再度急凍，若兩岸觀光恢復正常交流，航空業者兩岸載客率有望提升。

另外，旅客能選擇的出國旅遊的產品也會更多元化，對於整個觀光產業都有正面挹注。隨著兩岸觀光有望解封，航空業客運市場復甦也將補足最後一塊拼圖，對營運貢獻不小。

華航及華信兩岸航班，總計飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢，共計八航點，提供每周62班服務。長榮及立榮航空目前飛航兩岸航點計有北京、上海（含浦東及虹橋）、杭州、成都、廣州、廈門及深圳共八個航點，每周達54班，將依市場需求與客源變化滾動式調整航班。

雄獅旅遊表示，對於兩岸加速開放觀光交流持樂觀態度，業者已做好準備。經過長期深耕，後續待主管機關政策底定公布，即可全力配合。

觀光 長榮航

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