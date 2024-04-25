我對陸港出口依賴...21年最低 南韓、日本也同步下降

財政部昨（24）日表示，中國大陸及香港在台灣、南韓、日本出口角色出現轉變，美中貿易戰後，因大陸經濟成長減速，從對外貿的助力轉為阻力，近年台、韓、日對陸港出口依賴皆降低，去年台灣對陸港依存度更是21年來新低。

財政部昨日發布「台韓日美對陸港貿易概況」專題。陸港為台灣、南韓、日本的最主要外銷市場，也是美國在美洲以外的最大出口地區，但近年受到國際景氣起落、經濟情勢變更影響，市場占比出現變動。

財政部表示，2013年至2023年間受國際景氣起落、美中貿易戰引發全球供應鏈重組，以及新冠肺炎疫情擴散、全球出現史無前例的邊境封鎖，再加上大陸執行清零防疫政策影響到陸港經濟復甦。

據統計，2013年至2023年這十年間，以南韓對陸港出口衰退13.6%最弱，且因主力貨品面臨大陸在地化生產的排擠，衰退集中在2018年至2023年、大減27.9%；日本十年來也減少4.7%，也集中在近五年。

台灣與美國則是在這十年分別增加21.5%、7%。台灣在兩個五年區間穩定成長，增幅落在10%左右；美國則是出口成長集中在近五年、年增11.4%。

若參考對陸港出口占總出口比重，台、韓、日從2020年以來依存度持續下降，台、韓2023年對陸港出口依存度各35.2%、23.7%，均為21年來新低，日本22.1%為15年來低點，就連美國8.7%也屬近年較低水準。

另外，台、韓對陸港長期享有大量出超，其中台灣近十年出超數額介於657億至1,047億美元，幾乎年年高於總出超；南韓以2018年996億美元為高點，近二年已降至270億、53億美元之低點，起伏甚大。

日、美對陸港大多呈入超，其中日本偶有年份轉為出超，但出入超規模均在200億美元之間；美國則存有高達3,000至4,000億美元的鉅額逆差，為陸港最大入超來源，2019年之前約占四成，其後遽降至2023年24%，金額縮小至2,558億美元，為13年來最低。

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