停電數據充分揭露！台電：遵循國際標準 連工作停電也計入

民眾黨立委張啟楷質疑台電美化供電可靠度數據，排除大規模停電事故未計入停電時間及次數，台電反駁指出，自2005年以來，台電始終嚴格遵循國際標準進行供電可靠度的統計，且只要是超過1分鐘停電事件都會納入，遠比多數國家採用的3分鐘或5分鐘以上才納入統計的門檻更為嚴苛，且當中有近8成屬於設備更新的計畫性工作停電時間，事故停電時間僅佔整體約兩成。

台電表示，供電可靠度指標是依據IEEE標準協會（IEEE Standards Association, IEEE-SA），採用其電力系統可靠度指標中提出的停電事故定義，再參考國際各國案例，以「每戶平均停電時間（SAIDI）」及「每戶平均停電次數（SAIFI）」作為供電可靠度衡量指標，且針對小動物、車輛撞擊、樹木影響、以及鹽害、霧害、落雷等因素造成的無預警停電事故，皆一併納入統計。台電不僅每月將實績統計資料定期報告能源署，還將每戶平均停電時間及次數數據全面公開於官網，確保透明度和可驗證性。

台電進一步說明，各國針對停電事故統計，其作為判斷基準的停電時間長短有所不同。台電自2005年起，針對每戶平均停電時間的採計標準以「停電逾1分鐘」作為基準，與日本關西電力相同。歐盟多以停電逾3分鐘為基準，韓國韓電及日本九州電力等電業則以停電逾5分鐘為基準，可見台電統計停電事故的標準，比起國際大多數國家更為嚴格。

台電表示，依照國際IEEE 1366標準，人為疏失、天災等重大停電事故，就統計上而言屬離群值，如果計入離群值，將無法準確追蹤每年數據改善的趨勢，也失去統計的意義；台電並舉例韓國韓電、日本九州電力等電業，針對重大事故也未呈現於其網站公開數據中，但台電秉持數據公開精神，對於計入或未計入重大事故的數據，全面公開在官網供外界檢視，從未對數字加以隱瞞，公開在官網怎麼會是蓋牌漏算，這樣的指控台電難以理解。

因推動配電系統強韌計畫，配電事故停電次數從2012年的2萬1019件持續降低至2023年的6133件，台電表示，11年來降低7成，不過，為了推動電網韌性強化，必須安排設備更新的計畫性工作停電進行施工，依循IEEE標準精神，用戶服務中斷時間皆需納入統計，因此供電可靠度統計納入了佔76.8％的工作停電時間，以及佔23.2%的事故停電時間，致使數據上改善趨勢較不明顯。後續台電仍將持續推動配電系統強韌計畫，以及全面饋線自動化系統，力求「停電更少、復電更快」，盡力降低停電對民眾的影響。

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