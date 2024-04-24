搶攻台灣電商市場！美酷澎增資台灣60.5億元 經濟部投審司通過
經濟部投審司24日召開投資審議會，會中通過1件僑外商來台投資案、2件對外投資案。包括：美商COUPANG, INC.以約新台幣60.5億元增資台灣酷澎，以及中信銀以約5,000萬美元（約新台幣16.3億元）投資菲律賓子行，奇鋐（3017）以5,000萬美元增資越南子公司。
投審司表示，今日核准一件僑外投資是美商COUPANG, INC.以60.5億元增資酷澎股份有限公司，經營電子商務服務，透過線上平台銷售商品，並自行管理倉儲。
在對外投資部分，今日通過兩案。第一案是中國信託以5,000萬美元貸款投資菲律賓CTBC BANK（PHILIPPINES）CORP.，從事商業銀行業務；這次投資目的主要係為支應菲律賓子行流動穩定性需求及支應授信業務發展。
第二案是奇鋐科技以5,000萬美元增資越南 AVC TECH.（VIETNAM）CO., LTD.，從事生產、加工電腦散熱器、風扇及外殼業務；這次投資目的為越南 AVC TECH.（VIETNAM）CO., LTD.擴建廠房及充實營運周轉資金。
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